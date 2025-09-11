Udine: Nuovo parcheggio del Policlinico, la variante presentata al consiglio di Quartiere Partecipato

Il progetto del nuovo parcheggio a servizio del Policlinico Città di Udine si avvicina all’adozione definitiva.

Dopo una iniziale presentazione dello scorso ottobre al Consiglio di Quartiere Partecipato, la variante urbanistica necessaria all’intervento è stata illustrata questa sera – giovedì 11 settembre – in sede di Consiglio di Quartiere e verrà adottata nel prossimo Consiglio comunale.

Il piano di sviluppo prevede la costruzione, accanto all’attuale Polo 1 di viale Venezia, di un nuovo edificio di circa 1.300 metri quadrati su sei piani, destinato a ospitare sei nuove sale operatorie e 30-40 posti letto aggiuntivi. Alle spalle del nuovo fabbricato sorgerà un’ampia area di sosta, alberata e a raso, in via Zannini, in grado di soddisfare il fabbisogno di parcheggi del Policlinico e offrire al contempo un nuovo collegamento ciclopedonale alla ciclabile FVG4 e aree verdi vicine. L’area vicino a via Zannini sarà dotata anche di una decina di parcheggi pubblici.

«Abbiamo fortemente voluto questo incontro pubblico per garantire trasparenza e coinvolgimento della cittadinanza nei processi che la nostra amministrazione sta portando avanti, anche quando si tratta di progetti proposti da privati» ha dichiarato l’Assessore all’Urbanistica Andrea Zini. «L’ampliamento del Policlinico rappresenta un passo avanti significativo per la sanità cittadina, mentre il nuovo parcheggio consentirà di ridurre la ricerca di posti auto lungo le strade del quartiere e di migliorare la viabilità esistente. I primi fruitori saranno i dipendenti della struttura sanitaria, ma l’area di sosta sarà un beneficio per chi accede ai servizi ospedalieri e un miglioramento dei percorsi ciclopedonali dell’ambito».

Durante la serata di presentazione, i tecnici comunali e l’Assessore Zini hanno discusso della variante urbanistica, dei benefici attesi in termini di mobilità e vivibilità e delle ricadute positive per l’intera comunità. È stato anche l’occasione per raccogliere domande, osservazioni e suggerimenti da parte dei cittadini e delle associazioni presenti, nel segno di un dialogo costruttivo e partecipato.