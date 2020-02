Udine: Pd, centrodestra nega discussione su anziani al freddo in Ospedale

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Il centrodestra in Consiglio comunale non vuole che si discuta dei gravi episodi accaduti al nostro ospedale, che sono saliti alla ribalta dei quotidiani e che stati oggetto di interventi in Consiglio regionale e in Parlamento. L'argomento della 'incompetenza' del Comune è inconsistente e pretestuoso”. Lo afferma Eleonora Meloni, consigliera comunale dem a Udine, commentando il rigetto, da parte del presidente del Consiglio comunale Enrico Berti, del “question time” chiesto dai consiglieri di opposizione in commissione Politiche sociali, che avevano portato a Palazzo D'Aronco i casi di un 92enne deceduto a seguito di una polmonite contratta all'Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine, da dove era stato fatto uscire senza essere adeguatamente coperto, e di una paziente malata di Alzheimer, dimessa nelle stesse condizioni.

Per Meloni "non è giusto che il silenzio cali su questi fatti estremamente preoccupanti che si sono verificati nel nostro Ospedale. I consiglieri del centrodestra non dovrebbero voltare le spalle ai cittadini: tutti hanno il diritto di sapere – indica la consigliera - se l'ospedale hub di Udine e del Friuli ha tutte le dotazioni necessarie indicate dai LEA e rispetta tutte le procedure o se invece sussistano delle carenze".