Il Circolo di Udine di Libertà e Giustizia organizza Mercoledì 5 febbraio alle 17.30 - Al Vecchio Tram, in Piazza Garibaldi 15 a Udine un incontro con l'architetto Amerigo Cherici che dialogherà con il giornalista Fabio Folisi su Udine … Pedonalizzazione da valorizzare. Conoscenza condivisa dell'identità di Udine ai fini della pedonalizzazione e valorizzazione. L’evento tratta il tema della pedonalizzazione per approfondire cosa implica questo obiettivo politico-amministrativo quando lo si rapporti a una realtà urbana specifica come quella di Udine.

Esso comporta una conoscenza della città nella sua identità autentica, come risultante dalla sua storia e dalle matrici culturali che ne hanno determinato il valore e condivisa con piena convinzione da parte della cittadinanza.

La consapevolezza della cittadinanza circa l'interpretazione autentica della propria realtà è la condizione di base per un processo democratico di scelte di intervento che sia ben motivato con l'aderenza alle peculiarità proprie della città e non frutto di approcci arbitrari, imitativi o astrattamente filologici.