Udine per la cessazione del massacro a Gaza

Il I giugno scorso, dalle 21 alle 22, si è svolto in piazza Matteotti un sit-in per sostenere la cessazione del massacro a Gaza, indetto dal Coro Popolare della Resistenza, dal Coro La Tela e dalle Donne in nero.

Si è svolta in silenzio la manifestazione indetta per chiedere il cessate il fuoco immediato a Gaza, dove, sotto il silenzio assordante del mondo intero, si sta svolgendo un piano efferato volto ad annientare una popolazione inerme. La piazza si è affollata di persone che si sono ritrovate spontaneamente per testimoniare la vicinanza alla Palestina e che, munite di una candela, un lumino o una lampada, hanno simbolicamente inteso fare luce per cercare di rischiarare la notte della nostra democrazia, che sembra aver dimenticato il principio fondamentale della pace su cui essa stessa poggia: in occasione del 2 giugno, festa della repubblica, la società civile manifesta per spezzare il buio della complicità con Israele e con un genocidio e per ricordare che fermare Israele, rimettendo al primo posto il valore fondamentale della pace, significa oggi celebrare la nostra democrazia.