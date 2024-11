Udine pronta per le feste: Accensione delle luminarie prevista per venerdì prossimo 22 novembre

La città di Udine si prepara a vestirsi a festa per l’orai prossimo Natale. Spettacoli suggestivi di luci e colori brillanti, attività natalizie dedicate anche ai più piccoli, e musica sono pronti a riempire il centro storico udinese per accompagnare le passeggiate dei cittadini e dei turisti, tra le vie e le piazze situate nel cuore della città.

“Lo spettacolo di luci che la nostra città lo scorso anno ha offerto alle decine di migliaia di persone che in tutto il periodo natalizio sono passate per il nostro centro storico ha avuto un successo straordinario. Mai la nostra città aveva attirato così tanti occhi su di sé e mai le tradizionali luminarie natalizie avevano generato un’atmosfera così calorosa e accogliente”, ricorda il Vicesindaco e assessore al Turismo e Commercio Alessandro Venanzi. “Per questo motivo nel 2024 abbiamo voluto impegnarci ancora di più, certi che il contesto che creeremo non solo spingerà moltissime persone a godere della magia del Natale in piazza in compagnia, ma fungerà anche da importante polo attrattore per il turismo, mostrando la bellezza della città e dando una spinta importante al commercio udinese sotto le feste”, sono le parole del Vicesindaco Venanzi.

Mentre in città si cominciano a vedere i preparativi per le luminarie che accenderanno le strade del centro, la giunta comunale ha approvato nel corso dell’ultima seduta il piano definitivo degli allestimenti natalizi. Un piano ricco, che abbraccia tutto il centro e punta a “riscaldare” le fredde serate invernali che accompagneranno la cittadinanza alle festività.

Anche quest’anno le spettacolari proiezioni architetturali illumineranno le facciate di piazza San Giacomo, del Castello di Udine, della Loggia del Lionello e, new entry, la biblioteca civica Joppi, creando un’ambientazione suggestiva e incantevole, con nuove immagini rispetto a quanto osservato e ammirato lo scorso anno. Sul plateatico di Piazza libertà sarà realizzata una struttura luminosa perfetta per fare da sfondo a selfie e fotografie-ricordo.

Tra le attrazioni che hanno riscontrato maggior successo durante lo scorso Natale, Piazza primo maggio ospiterà anche quest’anno la pista di pattinaggio di Udine Ice Park, con tante interessanti novità.

Saranno allestiti diversi alberi di Natale in varie piazze e location della città, oltre ai tradizionali abeti che saranno posizionati nei quartieri. Piazza Duomo, piazzetta Lionello, Piazzale della Repubblica, nei pressi del centro storico, Piazza Garibaldi e Piazza XX Settembre avranno il loro albero illuminato, e come già fatto lo scorso anno, un abete natalizio sarà presente anche in Parco Moretti. Davanti a Palazzo D’Aronco sarà allestita anche una ghirlanda natalizia, in corrispondenza del portone d’ingresso.

Durante tutto il mese di avvicinamento al Natale il centro storico udinese sarà poi cornice di numerose iniziative di intrattenimento nelle piazze, compresa piazza XX Settembre, e concerti gospel per le vie del centro. Il calendario delle iniziative è in via di definizione.

E non mancherà nemmeno il tradizionale Galà della Magia che ogni anno vede bambini e famiglie riunirsi al Palamostre. L’Appuntamento è per il 5 di dicembre.

Infine, anche i commercianti del centro storico udinese potranno fare la loro parte, posizionando addobbi e moquette rosse natalizie nei tratti prospicienti le attività commerciali, per cui l’Amministrazione ha previsto l’esenzione dal pagamento del canone per occupazione del suolo pubblico.