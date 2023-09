Udine: pubblicato il nuovo bando per gli orti urbani: 14 appezzamenti per favorire la socialità e la cura dell’ambiente cittadino

È stato pubblicato sul sito del Comune di Udine il nuovo bando per l’assegnazione degli orti urbani presenti in città. Gli orti oggetto del bando, che si sono liberati a seguito di recenti controlli, sono in totale 14 e sono collocati in via Bariglaria (4), in via Dino Basaldella (2), in via Menichini ex Pellis (5), in via Zugliano (1) e a Laipacco (2). Le cittadine e i cittadini, le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni, fondazioni, cooperative sociali, onlus, e organizzazioni di volontariato interessate a curare e a coltivare un appezzamento di terreno coltivabile possono fare domanda fino alle ore 12.15 di venerdì 20 ottobre. La concessione degli Orti Urbani è parte del progetto “L’Orto e la Luna”, attraverso cui l’Amministrazione dal 2010 mette a disposizione un centinaio di appezzamenti di terra all’interno del Comune di Udine. Le concessioni sono finalizzate a creare occasioni di aggregazione sociale e a favorire la valorizzazione dell’ambiente urbano attraverso lo svolgimento di attività all’aperto da parte, in particolare, di anziani. L’Assessora all’Ambiente Eleonora Meloni riconosce l’importanza sociale di spazi verdi come gli orti urbani: “Spazi come questi in città sono una risorsa importante per tutte quelle persone e quelle realtà che desiderano avere a disposizione spazi verdi per la coltura, soprattutto per gli anziani, le famiglie, le scuole e l’associazionismo. L’Amministrazione – continua l’Assessora – mettendo a disposizione questi spazi, dà la sua risposta a una richiesta dei cittadini, offrendo occasioni di socialità per anziani e famiglie e sensibilizzando le persone al rispetto, alla cura e alla valorizzazione dell’ambiente urbano”. I destinatari del bando, come detto, sono anziani, famiglie, associazionismo e scuole divisi in 4 diverse categorie. Le domande dei partecipanti, dopo il termine ultimo per la presentazione, saranno valutate e inserite in una graduatoria stilata secondo criteri a cui corrisponderanno dei punteggi, come età, fascia Isee, composizione del nucleo familiare, progetti e numero di iscritti per quanto riguarda le associazioni. La domanda di concessione dell’orto dovrà essere presentata al Protocollo Generale del Comune di Udine o trasmesso tramite e-mail a protocollo@pec.comune.udine.it. Il bando, così come tutti i dettagli e le informazioni relative ai criteri di presentazione della domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Udine.