Udine, si gioca! Il 24 maggio la città si trasforma, giochi per tutti i gusti con 70 realtà del territorio

Sabato 24 maggio torna la 22esima Giornata Mondiale del Gioco, appuntamento che anche per l’edizione 2025 vede un ricco programma di proposte, attività e laboratori per bambine e bambini di tutte le età. Le previsioni del tempo sembrano essere clementi nei confronti del prossimo weekend.

Organizzata dal Comune di Udine, in collaborazione con oltre settanta realtà associative, cooperative ed enti del territorio, la GMG 2025 animerà il centro storico per tutto il giorno, per la prima volta a partire dalle 11 di mattina – in alcune aree – e fino alle 19 di sera. Coinvolte molte vie a piazze da piazza Libertà al Giardino del Torso, da piazza XX Settembre a via Mercatovecchio, includendo anche piazza Garibaldi, corte Morpurgo, piazza Matteotti e, naturalmente, la Ludoteca comunale e i giardini del Torso, con quasi di un centinaio di attività gratuite.

Ci sarà tanta creatività e immaginazione nei giochi organizzati per questa giornata udinese. Tra gli appuntamenti da non perdere, infatti, le gare di costruzione con i mattoncini LEGO, i laboratori di origami e le ricette da chef per un giorno che vedranno i bambini protagonisti in prima persona a mettere alla prova la propria manualità e inventiva. Ci saranno tante dimostrazioni e attività sportive, giochi con il legno, giochi da tavolo, giochi di ruolo e attività di squadra. Non mancheranno laboratori educativi per imparare la buona cittadinanza, ad esempio sul tema ambientale e sulla protezione civile, sull’educazione stradale, sulla salute e sulla raccolta differenziata. Anche il nuovo Ludobus, naturalmente, porterà giochi per tutte le età in un centro storico invaso da musica, colori e divertimento.

Per tutti i partecipanti sarà disponibile come di consueto la GMG card, che, completa di tutti i timbri della Giornata Mondiale del Gioco, potrà essere scambiata presso la ludoteca comunale con un simpatico omaggio.

Tutte le attività si svolgeranno anche in caso di pioggia e saranno organizzate nel rispetto della sicurezza e dell’accessibilità. Il comune di Udine ha realizzato un libretto contenente il programma completo e la mappa delle location, che è disponibile sia sulla pagina online del Comune, sia presso i punti informativi allestiti in Piazza Libertà e al Giardino del Torso il 24 maggio.

https://www.comune.udine.it/Vivere-il-comune/Eventi/Giornata-Mondiale-del-Gioco-sabato-24-maggio-2025