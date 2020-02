Udine si rifà il look dei lampioni, 2 mila punti luce in fase di verniciatura by Hera Luce

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Avviate in questi giorni in tutto il capoluogo friulano le opere per la riqualificazione di circa 2.100 sostegni dell’illuminazione pubblica: nel corso dei prossimi mesi Hera Luce procederà alla verniciatura di oltre il 10% dei pali, in coordinamento con il Comune di Udine. I lavori verranno completati entro la fine del 2020.

Lo staff di Hera Luce, società del Gruppo Hera, in qualità di gestore dell’illuminazione pubblica di Udine, sta infatti procedendo, in accordo con l’Amministrazione comunale, alla riverniciatura di 2.150 pali della luce dislocati capillarmente in tutta la città.

Tra il 2017 e il 2019, il gestore ha provveduto alla completa sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica cittadini con nuove soluzioni a Led e ha effettuato un censimento dei pali presenti verificandone le condizioni.

L’intervento permetterà un miglioramento estetico delle strutture presenti che si inseriranno al meglio nel nuovo contesto cittadino, in linea con la riqualificazione a Led effettuata sugli 11 mila punti luce presenti a Udine.

Si ricorda che per effettuare segnalazioni di malfunzionamenti o guasti agli impianti di illuminazione pubblica o semaforici gestiti da Hera Luce, fra i primi operatori nazionali in tema di Illuminazione Pubblica, è disponibile il nuovo numero verde 800 498 616 (gratuito da rete fissa e mobile, è attivo tutto l’anno 24 ore su 24, 7 giorni su 7).

In caso di segnalazioni non urgenti è inoltre disponibile il form on-line sul sito internet aziendale di Hera Luce cliccando sul link “segnalazioni” presente nella homepage del sito www.heraluce.it.