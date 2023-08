Udine: sindaco De Toni al centenario di Paola Del Din “Una vita per la patria, esempio per i giovani”

Il Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale ha presenziato al centesimo compleanno di Paola Del Din a Sappada. “È stato per me un vero piacere presenziare al centenario di Renata. Ho voluto portare personalmente tutta la gratitudine della città di Udine per una persona così esemplare, medaglia d’oro al valor militare. – ha commentato il Primo Cittadino – Una vita da vera patriota, dedicata alla nostra Italia. Credo che la libertà personale e dei popoli sia la cosa più importante per una società e Paola Del Din è stata un esempio di difesa e di riconquista della libertà sia personale che della Patria. Sono sicuro che le sue azioni saranno sempre di grande esempio per i giovani di oggi e di domani.” Il 2 settembre sarà organizzata, presso la Loggia del Lionello in Piazza Libertà a Udine, una cerimonia in onore della professoressa Paola Del Din. Alla cerimonia, che sarà accompagnata dalla Fanfara della Brigata Alpina Julia, saranno presenti e interverranno il Vice Sindaco Alessandro Venanzi, il Prefetto di Udine Massimo Marchesiello, il Generale di Corpo d’Armata, Presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti Forze Armate Regolari Guerra di Liberazione, Enrico Pino, il Generale di Corpo d’Armata, Comandante delle Truppe Alpine Ignazio Gamba, il Presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero e Alessandro Carlini, giornalista e scrittore, autore del libro “Nome in codice Renata. Storia di Paola Del Din, combattente della Resistenza e agente segreto”. Nicola Stefani, speaker ufficiale delle Adunate nazionali ANA, sarà il moderatore della cerimonia. Durante la mattinata, dalle ore 10 a seguire, si susseguiranno gli interventi degli ospiti in onore di Paola Del Din, la quale prenderà infine la parola, che celebreranno il coraggio e la forza di volontà che l’hanno fatta diventare una figura simbolo della Resistenza e di conseguenza della Storia d’Italia.