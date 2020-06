“Udine sotto le stelle”: Confesercenti si fa promotrice di alcuni eventi in via Aquileia

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Da qualche settimana, seppur nelle difficoltà, negozi, bar e ristoranti hanno riaperto. Dallo scorso weekend, a Udine, grazie all’impegno corale delle categorie, fra cui Confesercenti, e il Comune, ha preso il via “Udine sotto le stelle”. Le attività commerciali aprono e le vie, nel fine settimana, chiudono, così da «lasciare spazio ai plateatici esterni dei locali, che potranno organizzarsi (come già fatto con grande successo nelle giornate inaugurali) per attirare il maggior numero di clienti, pur sempre nel pieno rispetto della normativa per il contenimento del Covid-19», ha spiegato Marco Zoratti, presidente di Confesercenti Udine.

Fra le vie del centro, però, ce n’è una in particolare che ha bisogno di una spinta in più: via Aquileia. «È una strada molto importante per la città - ha spiegato Zoratti -, ma è anche leggermente decentrata rispetto al centro storico, per questo necessita di una serie di iniziative per richiamare l’attenzione della clientela». Per tale ragione, di concerto con i commercianti, Confesercenti ha deciso di farsi promotrice di una serie di appuntamenti che si svolgeranno proprio lungo via Aquileia: «Nei prossimi giorni stabiliremo con negozianti e Amministrazione le date e gli orari, per comunicarle in maniera più precisa» ha fatto sapere.

Positivo anche il commento della rappresentante del borgo, Antonella Fierro, del bar Moderno, e di uno degli esercenti, Stefano Zampa, gestore, assieme ai fratelli, dalla trattoria "Ai vecchi parrocchiani": «L’iniziativa del Comune è molto bella. Noi però facciamo un po’ di difficoltà a “decollare”. Siamo un po’ decentrati, poi la via è molto lunga e larga. Abbiamo voluto cercare di integrare con altre cose e abbiamo delle idee interessanti». L’elenco è ampio e gli eventi i più disparati. Si passerà dalla musica, alle visite culturali e incontri storici, agli eventi per i più piccoli, non mancherà un appuntamento con il Ludobus, giornate all’insegna della “magia” per i piccoli, fumettistica, e un vespa raduno.