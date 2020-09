Udine, ultime settimane per “Libro d’artista” rivolto ai giovani

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Ultime settimane per partecipare alla rassegna internazionale biennale del Libro d'Artista “Come un racconto - Allievi&Maestri”, ideato dal Dars di Udinee rivolto ai giovani artisti dai 18 ai 35 anni. Il concorso offre l’opportunità ai talenti in via di affermazione di farsi conoscere; aperto il bando della 5° edizione, in scadenza il 30 settembre. Il comitato, che raduna le poetesse della regione, dedica l’evento all’artista Isabella Deganis, già presidente del Dars (Donna Arte Ricerca Sperimentazione).

Aderendo alla proposta della Regione Fvg di celebrare il 600° anniversario della fine del Patriarcato di Aquileia e l'inizio della dominazione veneziana in Friuli, gli organizzatori hanno affiancato nel bando una sezionespecifica intitolata “Icone d'identità-1420”, finalizzata alla diffusione della cultura e dell'identità del territorio: “ripercorriamo il passato, in chiave artistica, valorizzando l'identità presente e contribuendo a promuovere quella futura”, spiega la presidente Lucrezia Armano.

A causa delle difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria, il Dars ha dovuto prorogare le scadenze per la presentazione della domanda (scaricabile dal sito del Dars), con l’auspicio di poter realizzare a fine anno- in collaborazione con Comune di Udine, Musei Civici e Biblioteca Civica - la prestigiosa manifestazione, premiata anche dal contributo della Regione Fvg. “Non potendo prevedere, al momento, le future disposizioni governative e regionali legate all'emergenza Covid circa gli eventi culturali ed espositivi – avvisa la presidente -, si invita a controllare il sito del Dars per comunicazioni o ulteriori proroghe della scadenza del bando: www.dars-udine.it - info@dars-udine.it.