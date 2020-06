Udine: Venanzi-Liano: Fontanini ha ricevuto città eccellente

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Ancora una volta il sindaco Fontanini riconosce di aver ricevuto da amministrare una città eccellente per servizi e qualità della vita. La graduatoria della Fondazione Etica di cui Fontanini va fiero fa riferimento ai dati 2017 e 2018, periodo nel quale fontanini ha governato per soli sei mesi". Lo affermano congiuntamente i capogruppo Pd e 5S in consiglio comunale a Udine, Alessandro Venanzi e Domenico Liano, intervenendo a proposito delle dichiarazioni del sindaco Pietro Fontanini sul piazzamento del capoluogo friulano nella classifica redatta dalla Fondazione Etica sul rating pubblico, che misura le amministrazioni pubbliche sulla base dell'adempimento degli obblighi di trasparenza, integrità ed efficacia nella spesa pubblica.

"Ci fa piacere quindi - aggiungono i due capigruppo - chiunque mantenga grazie al lavoro incessante della sua macchina amministrativa una posizione da podio. La vera sfida che l’Amministrazione udinese si trova davanti ora, al netto degli ottimi risultati ottenuti da chi li precedeva, è quella di mantenere e degli standard alti che consentano alla città di risultare tra le più efficienti di Italia".