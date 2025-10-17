Udine: Venticinque anni di sacheburache, il nido d’infanzia di Baldasseria media festeggia con le famiglie

Sabato 18 ottobre, presso la sede di via Baldasseria Media, il nido d’infanzia comunale “Sacheburache” festeggerà i suoi 25 anni di attività e per l’occasione il Comune di Udine ha organizzato una mattinata di festa, aperta non solo ai bambini e alle famiglie attualmente iscritte, ma anche a tutti coloro, piccoli e grandi, che nel corso degli anni hanno frequentato la struttura.

Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, la mattinata sarà un momento di incontro e di condivisione per celebrare un servizio educativo che da un quarto di secolo rappresenta un punto di riferimento per la comunità di Baldasseria e per l’intera città di Udine. Una celebrazione in cui troverà spazio, nel tempo dedicato alla merenda, anche un laboratorio di educazione alimentare.

La festa del “Sacheburache” sarà occasione per celebrare non solo la storia del nido, ma anche il valore di un servizio pubblico che accompagna da 25 anni la crescita delle bambine e dei bambini udinesi, promuovendo relazioni, esperienze e legami che restano nel tempo.

“Il nido d’infanzia Sacheburache è un punto di riferimento per la comunità educante di Udine e del quartiere di Baldasseria Media, un luogo di relazioni, crescita e condivisione. È un servizio indispensabile per il territorio e il punto di partenza di un polo educativo 0–14 che, dal nido alla scuola Fermi, accompagna le nuove generazioni in continuità e in rete con la comunità”, sottolinea l’Assessore all’Istruzione Federico Pirone. “Una città che cresce nei quartieri sviluppa anche i suoi servizi educativi nel quartiere e con il quartiere. Un grazie sincero a tutte le persone che in questi venticinque anni hanno animato il Sacheburache: educatrici, personale e collaboratori che ogni giorno svolgono un lavoro straordinario di cura e attenzione per le famiglie ma soprattutto per i più piccoli”.

Venticinque anni di Sacheburache

Il nido d’infanzia comunale “Sacheburache” apre le sue porte nel 1999, nel quartiere di Baldasseria Media, in via Baldasseria Media 21, come parte del sistema educativo comunale a gestione diretta del Comune di Udine. Nasce per rispondere alla crescente richiesta di servizi per la prima infanzia e per offrire alle famiglie un luogo di accoglienza, crescita e relazione.

Fin dall’inizio il nido si caratterizza per un forte legame con il territorio: un ambiente aperto, dove bambini, educatrici e famiglie condividono quotidianamente esperienze e percorsi di scoperta. Il nome “Sacheburache” – ispirato a una giocosa filastrocca che richiama l’idea del “nascondino” e della sorpresa – esprime bene lo spirito del nido: uno in cui il bambino e lo sviluppo delle relazioni sono al centro.

Nel corso degli anni, Sacheburache è diventato un punto di riferimento per la comunità, accompagnando la crescita di centinaia di bambini e bambine e costruendo relazioni solide con le famiglie e il quartiere. Il nido ha sempre promosso una pedagogia attiva e partecipata, basata sull’ascolto, sulla cura e sul rispetto dei tempi di ciascun bambino.

Oggi, dopo 25 anni di attività, Sacheburache continua a essere un luogo di vita, di gioco e di crescita condivisa. Le sue mura custodiscono le storie di generazioni di bambine e bambini che qui hanno mosso i primi passi, imparando – tra colori, parole e affetti – a conoscere sé stessi e il mondo.