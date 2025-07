Udine verso il primo mercato coperto del centro storico. Comune e privati insieme per riqualificare la Galleria Astra

Il Comune di Udine, attraverso il vice sindaco e assessore al commercio Alessandro Venanzi, ha avviato un’importante collaborazione con la proprietà di Palazzo Antivari in Galleria Astra – la SOM di Udine – per realizzare il primo mercato coperto nel cuore del centro storico, nei pressi di Piazza XX Settembre. Un progetto ambizioso che intende rispondere a un duplice obiettivo: offrire un servizio atteso dalla comunità udinese e riqualificare un’area oggi poco attrattiva dal punto di vista commerciale.

“Vogliamo realizzare un modello europeo di mercato coperto – dichiara Venanzi – che sia funzionale, bello e sostenibile. Non disponendo di spazi comunali adatti per metratura e posizione, abbiamo attivato un dialogo concreto ed efficace con il privato, nella convinzione che una sinergia tra pubblico e privato possa offrire una risposta reale e affascinante alle necessità della città.”

Il progetto prevede il recupero e la rifunzionalizzazione di oltre 2.000 metri quadrati al piano terra della Galleria Astra, con l’obiettivo di creare un passaggio diretto – visivo e pedonale – tra Piazza XX Settembre e via del Gelso. Si tratterebbe inoltre di un terzo nuovo ingresso al centro storico da ovest, dopo quelli di via Rialto e largo dei Pecile.

Il percorso ha già visto alcuni step concreti: la proprietà ha avviato lo svuotamento delle attività presenti negli spazi oggetto dell’intervento, con l’intento di offrire l’intera piastra commerciale a un operatore unico. L’obiettivo è coinvolgere un player specializzato nella gestione di mercati urbani, in grado di attrarre produttori locali, commercianti e operatori del food di qualità.

“Con il Comune di Udine c’è un dialogo aperto e costruttivo, che ci sta permettendo di immaginare una rigenerazione reale della Galleria Astra – afferma Giovanni Maria Gross, in rappresentanza della proprietà –. Abbiamo già completato alcune operazioni preliminari fondamentali e siamo ora alla ricerca di un soggetto privato che possa dare vita a questo nuovo polo commerciale, creando un legame diretto e vivo con Piazza XX Settembre. Nelle scorse settimane abbiamo gia’ incontrato alcuni operatori del settore e definito il perimetro di sostenibilità economica.

Il progetto si inserisce in un disegno urbano più ampio che include anche la proposta elaborata dall’Università di Udine per realizzare una copertura leggera e possibilmente retrattile su Piazza XX Settembre, in linea con le indicazioni della Soprintendenza, che ha escluso la possibilità di costruire volumi permanenti sulla piazza. L’idea è quella di consentire una connessione fluida e interdipendente tra piazza e mercato, con la possibilità di estendere le funzioni del mercato anche all’esterno e utilizzare lo spazio per eventi e manifestazioni culturali.

L’iniziativa si inserisce nella strategia dell’amministrazione comunale di rigenerazione commerciale del centro storico, con uno sguardo attento alla qualità urbana, alla vitalità economica e alle esigenze della cittadinanza.

“Vogliamo riportare vita e commercio di qualità in una zona che da anni soffre dal punto di vista attrattivo – conclude Venanzi –. Un mercato coperto moderno, accessibile, ben integrato con la piazza e aperto alla città, può diventare un nuovo simbolo di rinascita urbana e di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato.