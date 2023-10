Udine: via Mercatovecchio illuminata di verde per sensibilizzare cittadini e turisti su iniziative che riguardano la salute mentale

La prossima settimana via Mercatovecchio, uno dei salotti della città, sarà illuminato di verde per sensibilizzare cittadini e turisti su due iniziative importanti che riguardano la salute, in particolare quella mentale. Il 9 ottobre infatti ricorre la Giornata Mondiale della consapevolezza delle sindromi PAS e PANDAS, mentre il 10 si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. La manifestazione, che avrà luogo su tutto il territorio nazionale, prevede che i monumenti e gli edifici più significativi delle città siano illuminati di verde, colore scelto come simbolo dell’evento. PANS – PANDAS. Ogni anno, il 9 ottobre, le famiglie e le Associazioni con figli diagnosticati PANS PANDAS, celebrano questa giornata per sensibilizzare e diffondere la conoscenza di tali sindromi post infettive ad esordio improvviso ancora in fase di studio. PANS e PANDAS, neuroinfiammazioni di origine autoimmune, sono sindromi che, stando alle statistiche americane, si manifestano da 1 bambino su 200 con sintomi neuropsichiatrici di vario grado, a seguito di infezioni recidive da streptococco beta-emolitico di gruppo A, da virus o altro patogeno. L’Associazione Genitori Pans Pandas Bge ODV fin dalla sua costituzione avvenuta un anno fa e ancora prima, da Comitato Genitori, si è impegnata con iniziative di vario genere per diffonderne la conoscenza e sensibilizzare soprattutto Enti e Istituzioni, a vari livelli, partendo prima dalla Regione di provenienza, l’ Emilia-Romagna. I palazzi di via Mercatovecchio si illumineranno quindi il 9 ottobre alle ore 18.40 circa, in corrispondenza dell’accensione dell’illuminazione pubblica. Con un giorno di anticipo rispetto all’appuntamento dedicato alla Salute Mentale. SALUTE MENTALE. Il 10 ottobre di ogni anno è la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Questa giornata è stata istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo ai problemi di salute mentale in tutto il mondo, per combattere gli atteggiamenti negativi verso i disturbi mentali e per promuovere la comprensione della salute mentale come parte integrante della salute generale. In Italia, come in molte altre parti del mondo, la salute mentale è un tema di crescente importanza. Nel corso degli anni c’è stata una maggiore consapevolezza riguardo ai problemi di salute mentale e ai bisogni delle persone che ne soffrono. Tuttavia, ci sono ancora sfide significative da affrontare nel sistema sanitario italiano per garantire un adeguato supporto per la salute mentale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera la salute mentale come un componente fondamentale della salute generale di una persona. Il benessere mentale è essenziale per la qualità della vita, il funzionamento quotidiano e il raggiungimento del potenziale individuale. Durante questa Giornata, vengono organizzate molte attività e eventi in tutto il mondo, inclusi seminari, conferenze, marce, corsi di formazione e campagne di sensibilizzazione per promuovere la consapevolezza sulla salute mentale e per sostenere coloro che soffrono di disturbi mentali. La Società Italiana di Psichiatria, da anni impegnata nella informazione, prevenzione e cura dei disturbi mentali, anche quest’anno si è impegnata in iniziative di informazione nell’occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Il Comune di Udine si unisce alle manifestazioni presenti in tutta Italia, che quest’anno si

manifesteranno attraverso l’illuminazione con luce verde di palazzi ed edifici significativi per ogni Comune. In particolare, il Comune di Udine illuminerà via Mercatovecchio – cuore antico di Udine – nel corso della giornata del 10 ottobre, a testimonianza dell’importanza che attribuisce alla prevenzione e cura della sofferenza mentale nel suo territorio e in generale nel Paese.