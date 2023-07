Udine: Via Ramandolo chiusa dal 10 al 14 luglio

Nelle giornate tra il 10 luglio e il 18 luglio sono previsti i lavori di asfaltatura di via Ramandolo e dell’area parcheggio di nuova realizzazione che prevede 36 posti auto. Si tratta della conclusione dei lavori già intrapresi in primavera. L’ordinanza del 4 luglio del comune di Udine prevede la chiusura totale al traffico e alla sosta di via Ramandolo, nel tratto compreso tra via Forni di Sotto e via Tolmezzo, dal 10 fino al 14 di luglio. La stessa misura interesserà, per un lasso di tempo più esteso, dal 10 al 18 luglio, la nuova area di parcheggio. L’amministrazione comunale, su indicazione dell’assessore alla viabilità Ivano Marchiol, ha deciso di garantire l’utilizzo libero e gratuito delle aree di sosta della via e del parcheggio adiacente. A garanzia dell’avvicendamento dei mezzi parcheggiati, il nuovo parking sarà utilizzabile tramite l’esposizione del disco orario diurno. Una soluzione per venire incontro alle esigenze dei frequentatori del vicino ospedale ma anche dei tanti clienti degli esercizi commerciali della zona.