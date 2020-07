Udine: Viale Venezia in Consiglio Comunale

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Ad aprile 2018, con decreto del Presidente, è stato approvato il Piano Paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha riconosciuto direttamente nell'atto stesso solo una piccola parte del nostro cospicuo patrimonio paesaggistico.

Con successiva Legge Regionale, l'Amministrazione FVG è stata autorizzata a concedere ai Comuni contributi per la redazione dello strumento urbanistico di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) fino all'importo massimo di 40mila euro, per l'inserimento di ulteriori luoghi.

Il Comune di Udine, previo redazione di un preventivo di spesa, ha richiesto, a fine febbraio di quest'anno, un congruo contributo per provvedere all'adeguamento. A seguito delle richieste del Comitato spontaneo "Salviamo viale Venezia", insieme ad altri membri dell'opposizione, si è ritenuto di richiedere l'inserimento di viale Venezia in sede di conformazione del Piano Regolatore Generale Comunale al Piano Paesaggistico Regionale, all'interno di un oggetto e di un Consiglio comunale dedicato.

Questo, in quanto, come già affermato formalmente dalla Soprintendenza, "V.le Venezia rientra a pieno titolo far la casistica di cui al D.L. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e

s.m.i., (la sua esecuzione risale all'epoca di Napoleone e prima del 1866 era detta "strada d'Italia"), e che il viale, sempre secondo atto della Soprintendenza, è "area dichiarata di notevole interesse pubblico", meritando, a pieno titolo, al pari di altri luoghi, l'inserimento negli appositi elenchi.

Auspichiamo e chiediamo, quindi, il voto unanime del Consiglio comunale su questo oggetto, che andrà in trattazione nella prossima seduta, prevista a fine mese.

Domenico Liano M5s