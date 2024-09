Udine: Voce, violoncello e pianoforte per Armonie in città. Serata dedicata alla musica francese ai Rizzi

Martedì 3 settembre, ore 20.45, Armonie in Città prosegue il proprio percorso musicale andando a toccare la Chiesa di Sant’Antonio di Padova ai Rizzi. Protagoniste della serata tre bellissime musiciste che si sono incontrate per frequentare i corsi di perfezionamento di musica da camera della Fondazione Luigi Bon tenuti dalla prof.ssa Federica Repini. Un incontro causale essendo le tre artiste provenienti dal Friuli, dal Veneto e dalla Slovenia, ma che ha dato il via ad una collaborazione molto intensa e di alto livello. Les Coquelicots Trio – formato da Sara Della Mora, soprano, Katja Panger, violoncello, e Marina Miani, pianoforte – ci proporrà il concerto intitolato PROMENADE DANS LE JARDIN DE L’ÂME, passeggiata nel giardino dell’anima, un vero e proprio viaggio nella Parigi in inizi ‘900 è una città «in cui il piacere diventa un’industria nella quale un’immensa folla brulica ansiosa, in cui l’eleganza è un’inesausta rincorsa e il fascino una fiamma di breve durata. Ma la Parigi del primo Novecento non è solo la città dei 100 teatri, delle 1000 feste mondane, dei primi cinematografi e dei famosi café-chantant; è anche l’immenso atelier a cielo aperto in cui una moltitudine di artisti e intellettuali lavora alla costruzione di ciò che oggi definiamo modernità».

Affascinanti con atmosfere sognanti ma anche di difficoltà esecutiva i brani proposti che saranno: Gabriel Fauré Au bord de l'eau, Sicilienne op. 78, Après un rêve, Elégie op. 24, Henri Duparc Invitation au Voyage Chanson Triste, Claude Debussy 2 Romances, Erik Satie Trois Mélodies, Francis Poulenc Montparnasse, Les Chemins de l' Amour, Mel Bonis Op. 11 n.1 “Gai Printemps” , Op. 11 n.2 “Romance sans paroles”, Maurice Ravel Cinq mélodies Grecques , Jules Massenet On dit – Elégie, Erik Satie Je te veux. Sara Della Mora soprano diplomata al Conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto sotto la guida di F. Faes e M. Benvenuti, attualmente è iscritta al secondo anno del biennio specialistico in Canto al Conservatorio J. Tomadini di Udine sotto la direzione di A. Dell’ Oste. Ha collaborato con varie realtà tra cui il Festival “Nei suoni dei luoghi, l’Orchestra dell’Accademia Naonis di Pordenone, l'Orchestra del Friuli Venezia Giulia, l’Atelier Elisabetta Garilli. Come corista del Coro del Friuli Venezia Giulia è stata diretta da R. Abbado, C. dell'Oste, G. Prandi, P. Longo, V. Sivilotti. Ha partecipato come voce recitante e corista alla prima del “Requiem per una Donna” della compositrice M. Acito diretta da C. Dell’Oste. Ha maturato esperienza come assistente alla regia all'Accademia in Opera di Camposampiero. Katia Panger violoncello diplomata al Conservatorio J. Tomadini di Udine, ha poi frequentato il Master in musica da camera presso il Conservatorio G. Tartini di Trieste, sotto la direzione di F.

Magris, con il quale ha completato anche il Master in violoncello. Ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali e suona in diverse formazioni da camera. Si esibisce regolarmente, soprattutto in Italia e Slovenia. Collabora con diverse orchestre come l’Orchestra FVG, l’Orchestra Sinfonica di Monfalcone, l’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia, l’Orchestra Amadeus Adriatic di Trieste, la Chamber Orchestra e l'Orchestra Camerata Academica dell'Università del Litorale. Frequenta regolarmente corsi di perfezionamento con rinomati violoncellisti come E. Bronzi, G. Gnochi e S. Cerrato.

Marina Miani pianoforte frequenta il Conservatorio “Venezze” di Rovigo, prima sotto la guida di M. Spada e poi con E. Pompili. Si perfeziona tramite masterclass con G. Lovato, A. Bambace, R. Prosseda, B. Berman, K. Scherbakov, tra gli altri. Vince la borsa di studio Munari-Volpini 2022 indetta dalla Fondazione Luigi Bon come musicista da camera del Trio Gaubert, partecipando alle rassegne Carniarmonie e Armonie in città. È attiva nelle stagioni “Aspettando RCC”, “La Domenica ai Concordi: Musica e Pittura; Musica e Poesia” e “Concerti di primavera di Kammermusik”. Frequenta un corso di studi di pianoforte jazz con B. Cesselli e collabora con il dipartimento di Musica Applicata del Conservatorio di Rovigo. Ha partecipato al centenario della Società Italiana per la Musica Contemporanea e a Piano City Milano.

L’ingresso è libero, tutte le informazioni si possono trovare sul sito; per maggiori dettagli è possibile

scrivere a biglietteria@fondazionebon.com o chiamare lo 0432 543049.