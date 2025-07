UdinEstate: Fiorella Mannoia domani in concerto al Castello di Udine

Fiorella Mannoia si prepara a regalare nuove emozioni ai propri fan a Udine: torna “Fiorella Sinfonica-Live con Orchestra in Teatro”. Un successo incredibile che ha fatto collezionare ovunque sold out, data dopo data, e un ritorno estivo a grande richiesta, che rappresenta un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza unica dove la potenza della musica dal vivo si unirà alla sensibilità artistica della cantante romana. Il tour farà tappa in Friuli Venezia Giulia giovedì 24 luglio al Castello di Udine (inizio alle 21.30). I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inseriti nel calendario di UdinEstate, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto dalle 19.30. Porte aperte dalle 20.00 con accesso al Castello possibile solo da Piazza Libertà. Tutte le info su www.azalea.it.

Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis, Fiorella Mannoia ripercorre in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature, ma nella set list non mancano anche brani più recenti come “Disobbedire”, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre. Un disco che celebra i 70 anni dell’artista con 9 canzoni – alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale.

Fiorella Mannoia ha iniziato la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo sei volte, riuscendo ad aggiudicarsi due volte il Premio della Critica. Nel 1992 ha ricevuto il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni alla manifestazione Vota la voce. È la terza artista con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con sei Targhe Tenco al suo attivo, a pari merito con Ivano Fossati e Fabrizio De André, che la rendono la cantante femminile con il maggior numero di premi vinti in questa manifestazione. Fra i tanti riconoscimenti della sua straordinaria carriera, il 2 giugno 2005 è stata nominata Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e nel Benin è stata insignita del titolo di “Cavaliere dell’Ordine del Consiglio Mondiale del Panafricanismo”. La cantante è stata premiata per aver contribuito a far conoscere in Italia la figura del leader politico Thomas Sankara e per la vicinanza al popolo e alle donne africane. Oltre alla carriera di cantante, ha avuto anche varie esperienze a livello recitativo.