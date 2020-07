Udin&Jazz al Caffè Caucigh di Udine: partita la rassegna di quattro concerti

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

È partita la collaborazione tra il caffè Caucigh ed Euritmica che si svilupperà nel corso dell'anno in occasione del trentennale di Udin&Jazz e vedrà l'alternanza sul palco di artisti e gruppi che propongono jazz tradizionale e contemporaneo. È la prima volta che due storiche realtà del jazz cittadino come il Caucigh ed Euritmica stringono una collaborazione in oltre 30 anni di attività nella promozione di questa straordinaria musica e dei suoi migliori interpreti del territorio regionale e nazionale.

Dopo il seguitissimo concerto d’esordio con il jazz tango dei Son du Xangò, il programma continua venerdì 10 luglio con il Simon/Serafini/Carnovale trio, che vede Boštjan Simon, ai sassofoni, Simone Serafini al contrabbasso e il pianista Dario Carnovale nell’insolita veste di batterista.

L’unione artistica che dal 2006 lega il contrabbassista friulano e il pianista palermitano si rafforza grazie ad una nuova collaborazione che li porta a tessere inedite trame della cosidetta “sezione ritmica”. A completare il cerchio è il sassofonista sloveno, che è anche compositore e band-leader. In programma brani originali dei tre musicisti, libere improvvisazioni e qualche particolare arrangiamento per trovare un equilibrio musicale e un dialogo paritetico in cui ogni strumento abbia ugual peso.

I venerdì di Udin&Jazz al Caucigh proseguono il 17 luglio con il duo Laura Clemente, voce e Gaetano Valli, chitarra, due musicisti la cui lunga collaborazione li porta ad attingere ai grandi classici della canzone americana ed ai “new standards” tratti dal più recente repertorio pop.

La chiusura della rassegna, venerdì 24 luglio, è affidata al trio di Gianpaolo Rinaldi, pianista, hammondista e compositore friulano, attivo sulla scena jazzistica del nord est Italiano anche come side man di un gran numero di musicisti tra i più significativi sia del territorio sia di caratura nazionale ed internazionale, accompagnato da Eugenio Dreas al contrabbasso e Marco D’Orlando alla batteria.

I concerti iniziano alle 21 e sono ad ingresso libero.