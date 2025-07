UDIN&JAZZ domani al castello di Udine Raphael Gualazzi e Naonis Orchestra e il Filippo Ieraci Trio

Procede a gran ritmo il programma della 35ª edizione del festival internazionale Udin&Jazz che propone, anche nella giornata di venerdì 18 luglio , una serie di importanti appuntamenti. Culmine della settima giornata sarà, a Castello alle 21.30, il concerto di Raphael Gualazzi e della Naonis Orchestra . L’istrionico Raphael Gualazzi torna al Castello per Udin&Jazz con una produzione orchestrale che attraversa l’essenza della sua parabola creativa, dove l’improvvisazione jazzistica si fonde con architetture sinfoniche, la leggerezza con la profondità, il gioco con l’introspezione, e dove non mancano momenti di libertà virtuosistica e inattesi omaggi alla tradizione, come un sorprendente tributo a Giuseppe Verdi. Affiancato da una sezione ritmica di altissimo profilo e dall’ottima Naonis Orchestra con la preziosa direzione del M° Stefano Nanni , Gualazzi reinterpreta alcune tra le sue composizioni più significative – incluse alcune rarità risalenti ai suoi esordi – in una nuova veste sinfonica. A rendere unico questo progetto è la collaborazione con la Naonis Orchestra , formazione d’eccellenza promossa dall’Accademia Musicale Naonis di Pordenone, per la direzione artistica del M° Valter Sivilotti , autore e arrangiatore di caratura internazionale.

“ Trust the Process ” è invece il titolo del progetto, e del nuovo disco in trio, del chitarrista Filippo Ieraci , di scena al Paco Moretti alle 19.00. Il concerto si muove con linearità tra introspezione personale e ricerca musicale, alla ricerca di un dialogo ideale tra le due anime sonore dell’artista: quella jazzistica e quella rock-pop. Il titolo dell’album – registrato presso Artesuono di Stefano Amerio – è un’esortazione a seguire il proprio percorso creativo senza finire nelle spire del confronto e della competizione. Ieraci è affiancato da Simone Serafini al contrabbasso e Jacopo Zanette alla batteria.

La giornata si aprirà alle ore 12.00 alI’ Osteria alla Ghiacciaia con un nuovo appuntamento del ciclo “ That’s it! ”, gli aperitivi in jazz curati dai giornalisti Flaviano Bosco e Marina Tuni . Il titolo dell’incontro sarà “ Jazz & Entertainment: orchestrare l’anima del ritmo ”, ospite il giornalista di Radio 1 Rai Max De Tomassi .

Per consultare il programma completo, per info su biglietti e abbonamenti visitare il sito www.euritmica.it