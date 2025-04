Udin&jazz – nuova anticipazione – il chitarrista Matteo Mancuso e il bassista spagnolo Vincen Garcìa il 19 luglio in Castello a Udine 

Il Festival Internazionale UDIN&JAZZ 2025 , organizzato da trentacinque anni da Euritmica (Udine 12_20 luglio) per la direzione artistica di Giancarlo Velliscig, si prepara a vivere una delle sue giornate più intense e visionarie : sabato 19 luglio , nello spazio scenografico del Castello di Udine, si alterneranno sul palco due musicisti capaci di incarnare lo spirito più contemporaneo e innovativo del jazz internazionale . Stiamo parlando di Matteo Mancuso , virtuoso della chitarra jazz-rock made in Italy, e del bassista spagnolo Vincen Garcí a , nome emergente del jazz e funk a livello mondiale, artisti che stanno riscrivendo le regole dell’improvvisazione, del suono e dei linguaggi musicali.

Due nuovi appuntamenti che vanno ad arricchire un cartellone già straordinario, e ancora tutto da svelare, che vede tra i protagonisti assoluti Jacob Collier ( 15 luglio, da tempo sold out ma da qualche giorno in vendita su Ticketone una nuova dotazione di posti in piedi ) e il mito Herbie Hancock ( 16 luglio ): un dialogo serrato tra le leggende del jazz ei nuovi talenti che ne stanno ridefinendo i confini, in linea con la visione che da sempre guida il festival.

La serata del 19 luglio si aprirà alle 21.00 con l’esibizione di Vincen García, a cui seguirà, alle 22.30, il live di Matteo Mancuso. Biglietti in vendita sul circuito e nei punti vendita Ticketone da giovedì 17 aprile alle 12:00 (biglietto unico) . Info: www.euritmica.it

Vincen García ( sabato 19 luglio, ore 20.30 – Castello di Udine ), bassista e compositore valenciano, è una delle voci più interessanti della nuova scena funk-fusion e jazz mondiale, oltre ad essere uno dei bassisti con maggiore impatto sui social network, con milioni di visite, follower e streaming che hanno raggiunto livelli inimmaginabili. Con il suo album di debutto, ” Ventura “, García esplora la contaminazione tra armonie jazzistiche, groove e influenze contemporanee. Il bassista vanta collaborazioni eccellenti, tra cui Cory Wong e Jesús Molina , si è esibito in alcuni dei festival jazz più importanti del mondo, come il Montreux Jazz Festival e il North Sea Jazz Festival e i suoi concerti hanno registrato il tutto esaurito a Londra, Madrid, Città del Messico, New York e Los Angeles.

Il concerto udinese rappresenta la prima data italiana ufficiale del suo tour internazionale.

Matteo Mancuso ( sabato 19 luglio, ore 22.00 – Castello di Udine ), giovane prodigio chitarristico (nato nel 1996) che Steve Vai ha definito «uno dei chitarristi più promettenti della sua generazione: l’evoluzione della chitarra fusion» e Al Di Meola « un talento assoluto: ci vorrebbero due o tre vite per imparare, anche per uno come me, a improvvisare bene alla», chitarra è uno dei pochi artisti di mettere d’accordo il mondo del jazz, del rock e del progressive. Nato a Palermo e cresciuto musicalmente tra conservatorio e jam session, ha sviluppato una tecnica rivoluzionaria fingerstyle senza plettro, che lo ha reso un caso internazionale.

Il suo album d’esordio “The Journey” (2023) ha raccolto enormi e unanimi consensi e l’ha portato sui palchi dei festival più importanti in tutto il mondo. A UDIN&JAZZ (per la seconda volta), si preannuncia un set ad alto tasso tecnico e sicuramente coinvolgente, in cui il virtuosismo non è mai fine a sé stesso ma uno strumento per raccontare nuovi paradigmi sonori, tra standard riarrangiati, composizioni originali e improvvisazioni che esplorano la musica con una tecnica chitarristica d’avanguardia.

Udin&Jazz 2025 è realizzato con il sostegno del Comune di Udine, Regione FVG, Fondazione Friuli e altri partner pubblici e privati.