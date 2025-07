Udin&Jazz seconda giornata domani nella Corte di Palazzo Morpurgo

Seconda giornata di Udin&Jazz che vedrà nella Corte di Palazzo Morpurgo , nel pieno centro città, il fulcro dei due importanti eventi del cartellone. La serata di domenica 13 luglio si apre a due prospettive generazionali e stilistiche del jazz contemporaneo: raccolto, melodico, dal respiro cameristico quello di Glauco Venier , energico, spirituale e travolgente quello del giovane talento afroamericano Isaiah Collier , per la prima volta in Italia con il suo quartetto The Chosen Few .

Alle 19.00 , sarà il pianista friulano Glauco Venier ad aprire la serata, con un trio nato dall’evoluzione del recente Quartetto Nuovo. In scena con Alessio Zoratto al contrabbasso e Marco D’Orlando alla batteria, Venier propone un set intimo e acustico, costruito su composizioni originali che intrecciano lirismo melodico e scrittura jazz contemporanea. Il progetto segna un nuovo capitolo nella lunga carriera di Venier, artista che ha saputo spaziare dalla classica al jazz europeo d’avanguardia, collaborando con figure come Norma Winstone, Steve Swallow, Paolo Fresu, e ha partecipazione ad importanti produzioni per RAI, BBC e WDR. Un ritorno alla forma trio, dove la maturità incontra la continua ricerca.

Il concerto è a ingresso libero .

A seguire, alle 21.30 , sarà il turno di Isaiah Collier & The Chosen Few , quartetto dirompente composto da Emma Dayhuff (contrabbasso), Liya Grigoryan (pianoforte) e Tim Regis (batteria). Classe 1998, Collier è tra le voci più potenti e visionarie del nuovo jazz afroamericano. Il suo suono, ancorato alla tradizione dello spiritual jazz e al linguaggio ereditato da John Coltrane, si apre a influenze contemporanee, Spolk Word, poliritmie africane e strutture libere. Ogni concerto è un rito sonoro, una suite aperta e viscerale che sfida la forma e rilancia la spiritualità come gesto politico e trasformativo. Acclamato da DownBeat come “the next sax Giant”, Collier arriva a Udin&Jazz con un progetto che unisce potenza, identità e rinnovamento. La sua presenza si inserisce perfettamente nel tema del festival, #generazioni, offrendo un incontro con un protagonista del presente e del futuro del jazz americano, linguaggio vivo e libero in continua evoluzione.