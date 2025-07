Ultima settimana di spettacoli al Parco Moretti per UdinEstate 2025: musica, teatro e contaminazioni sonore per salutare luglio

Si avvia alla conclusione la rassegna estiva pensata che ha animato il parco Moretti per tutto il mese di luglio. Il programma, inserito nel cartellone di UdinEstate 2025, giunge alla sua ultima settimana di appuntamenti al parco trasformato anche quest’anno in un vivace palcoscenico all’aperto.

Serate coinvolgenti, tra sperimentazioni musicali, performance teatrali e sonorità internazionali, chiuderanno in bellezza questa edizione della manifestazione, confermando la vocazione di UdinEstate come crocevia creativo tra culture, linguaggi e generi.

Giovedì 24 luglio – ore 20.45

POKRIVA NOCIVA vs PESTEFUN

Una “sfida” musicale senza precedenti tra due band eccentriche e originali. I Pokriva Nociva, gruppo cult che canta in dialetto beneciano, portano sul palco un mix travolgente all’insegna del rock.

Dall’altra parte, i Pestefun, power trio friulano, propongono un grunge/indie rock potente e poetico, rigorosamente in lingua friulana. Una serata che rompe gli schemi del folklore per celebrare le identità musicali contemporanee.

Venerdì 25 luglio – ore 19

UN RAP DI UE – di e con DJTUBET

L’istrionico DJTUBET presenta uno spettacolo musicale che unisce rap in friulano, dub, reggae e influenze multiculturali. A cura del Gruppo Teatrale della Loggia, lo show è un viaggio sonoro attraverso lingue e ritmi in continua evoluzione.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso lo Spazio Venezia (via Stuparich, Udine).

Domenica 27 luglio – ore 21

THREE O’BLUE

Penultima serata in grande stile con i Three O’Blue: una serata per gli amanti del blues e del soul d’autore. Sul palco Giorgia Colleluori (voce), Leonardo Duranti (chitarra acustica) e Camillo Colleluori (batteria) proporranno un concerto che fonde tradizione e sperimentazione, tra standard rivisitati e brani originali.

Giovedì 31 luglio – rassegna ISTAT per More Than Jazz, dalle ore 20.45

Opening di Devid Strussiat, cantautore friulano che presenta il suo primo album solista accompagnato da Marco D’Orlando (batteria), Leo Virgili (chitarre) ed Eugenio Dreas (basso), a cura di Simularte.

In apertura, l’attesa esibizione dell’artista portoghese Jessica Pina, nuova voce del panorama internazionale.