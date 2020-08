Ultima settimana per visitare la mostra Mosaico&Mosaici 2020

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Mosaico&Mosaici 2020, la mostra annuale della Scuola Mosaicisti del Friuli, chiuderà domenica 30 agosto per lasciare posto al graduale avvio dell’attività didattica.

Ancora una settimana dunque per visitare, a Spilimbergo, l’esposizione allestita nella Scuola con una selezione di opere realizzate, singolarmente e in gruppo, dagli allievi durante l’anno formativo 2019/2020.

La mostra, gratuita e aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.00, ha ottenuto un buon riscontro di pubblico: migliaia e migliaia sono stati i visitatori che hanno finora percorso i corridoi della Scuola e sono entrati nelle aule per conoscere: gli esercizi di copia e interpretazione del mosaico antico romano del primo corso; i lavori dedicati al genere della natura morta con la tecnica del “rovescio su carta” e con tessere in smalto del secondo corso; la creatività e l’espressività del mosaico contemporaneo, la forza del colore, la ricerca di un linguaggio personale del terzo corso; le commesse pubbliche portate a termine dal corso di perfezionamento, collocate a Clauzetto, Lignano Pineta, Prata di Pordenone, Milano…

Da vedere c’è poi lo stesso edificio scolastico che racchiude la storia di un’istituzione, nata nel 1922, e quella dei tanti allievi che l’hanno frequentata diventando poi ambasciatori del mosaico nel mondo. Nei suoi corridoi, ognuno con un pavimento diverso e con alle pareti opere del passato e del presente, si sente in queste settimane un piacevole brusio: turisti italiani e stranieri, ma anche curiosi, appassionati locali e affezionati guardano ammirati e fotografano, commentano e discutono, si informano e approfondiscono, a volte anche toccano, sfiorando la superficie musiva per entrare in contatto con la materia, dimostrazione che davanti ai mosaici non si può restare indifferenti.

La “Palazzina rossa”, adiacente alla Scuola, ospita una mostra con opere di periodi diversi dove il mosaico è applicato al design. Si tratta per lo più di oggetti d’arredo come tavoli, panchine, vasi, vassoi.