Ultimi giorni per i corsi di specializzazione curati dall’Ires Fvg

C'è tempo fino al 13 settembre per iscriversi ai prossimi corsi organizzati dall’Ires Fvg per rispondere alle sempre maggiori richieste di specializzazione e innovazione rilevate dal comparto della ristorazione, dal sistema produttivo e manifatturiero regionale oltre che dal contesto educativo. Si tratta di percorsi brevi di massimo 80 ore rivolti a persone disoccupate e occupate interessate ad aggiornare le proprie competenze con strumenti e tecniche innovative in grado di migliorare la qualità e le performance dei propri servizi. Ad esempio le tecniche di cucina sostenibile per il comparto della ristorazione e dei servizi di delivery, le opportunità e gli strumenti offerti dalla piattaforma Microsoft Poweb BI per la gestione dei dati aziendali a supporto delle strategie di impresa o, ancora, le tecniche basate sull'approccio ludico per migliorare e rendere ancora più efficaci le attività formative, educative o ricreative. I corsi, in partenza a settembre all'Ires di Udine, sono completamente gratuiti in quanto cofinanziati dal Fondo sociale europeo. Tutte le info su www.iresfvg.org.