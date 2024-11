Ultimo appuntamento domenica 1 dicembre al Parco Moretti di Udine con il Buddy al Parco: mercatini di Natale, laboratori per bambini e adult

L’ultimo Buddy al Parco dell’anno indossa il cappello di Babbo Natale e vi attende domenica 1 dicembre 2024, dalle 9.00 alle 16.00: un programma ricco di appuntamenti tra cui l’immancabile mercatino di artigianato che si terranno presso il Family Park in via Mentana a Udine, all’interno del Parco Moretti.

Di seguito il programma completo.

Dalle 9.00 TRUCCABIMBI con IL CUORE DI JEY e RITRATTI DAL VIVO con TANA DELLA TARMA.

Sarà inoltre possibile richiedere il CV & LINKEDIN CHECK con @HUMANPERDAVVERO_HR, errori da evitare e consigli per un CV perfetto e un profilo Linkedin pronto all’uso.

Alle 10.00 e in seconda edizione alle 12.00, CANDELE NATALIZIE IN NOCI DI COCCO con TERRAGREZZA

Durante questa esperienza immersiva, avrete l’opportunità di realizzare candele uniche in noci di cocco, utilizzando cera naturale di soia e cocco, arricchite da fragranze di alta qualità. Scoprirete tecniche artigianali e aggiungerete un tocco personale che renderà ogni candela un pezzo unico. Prenotazioni: slizkova96@gmail.com

Alle 11.00 e alle 15.00 ART & CRAFTS, LABORATORIO DI INGLESE con KIDS & US. Un workshop creativo a tema invernale, pensato appositamente per bambini dai 3 ai 7 anni. Questo evento stimolerà la creatività e l’immaginazione dei più piccoli, che potranno creare un lavoretto da postare a casa seguendo le indicazioni delle teacher Kids&Us. Tutto in inglese. t. 375 7740313, udine@kidsandus.it www.kidsandus.it

Sempre alle 11.00 Rita vi insegnerà a CREARE DEGLI ORECCHINI, con minuteria e swarovski, fornendo indicazioni basilari per approcciarsi al mondo della creazione dei gioielli. Ogni partecipante realizzerà un paio di orecchini che si porterà poi a casa. Dai 15 anni in su. Costo 10 euro, su prenotazione: t. 349 402 9097

Due appuntamenti anche alle 14.30: CREA IL TUO KOKEDAMA e LABORATORIO DI UNCINETTO.

Francesca vi guiderà nella creazione di kokedama con piante spontanee del bosco. Al termine del laboratorio potrete portare a casa il kokedama da voi realizzato. Dai 10 anni in su, costo 15 euro, prenotazioni: francesca.zilli.fz@gmail.com

Graziella invece vi insegnerà i punti base del lavoro all’uncinetto, dai 10 anni in su. Costo 12 euro, 5 con lana e uncinetto portati da casa, su prenotazione: t. 320 467 6793

Buddy al Parco è un evento Buddy e Spicelapis, con il patrocinio del Comune di Udine, presso il Family Park al parco Moretti (UD). Info: market@callmebuddy.it