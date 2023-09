Ultimo fine settimana della 54.a Festa dei Funghi e dell’Ambiente di Budoia (Pn)

Ultimi giorni della “Festa dei Funghi e dell’Ambiente” di Budoia con un tabellone ricco di appuntamenti che da oggi a domenica attireranno un sacco di visitatori dall’intero Nordest. Come sempre funghi e ambiente la fanno da padroni con tutte le declinazioni possibili: dall’enogastronomia tipica ai prodotti naturali e biologici, dalle degustazioni di prodotti tipici genuini del Friuli Occidentale accompagnati dai grandi rossi e bianchi delle nostre terre. In questa cornice si inseriscono gli eventi clou della Festa: il mercato dei funghi e dei prodotti tipici, le mostre fotografiche e le classiche mostra dei funghi (una tra le più importanti rassegne del settore in Italia) con 400 specie da ammirare, i laboratori artistici e percorsi didattici per bambini.

Non ultimo, sabato 16 settembre, alle 10, nella Sala Convegni della ex Latteria di Budoia (via Bianco), il convegno “Ri.connessione alla natura”, meeting sul tema della fruizione sostenibile e del turismo esperienziale ed ecosostenibile nei territorio della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, relatore Alberto Cancian, destination manager e co-fondatore del progetto Ri.natura. Come sempre c’è spazio anche per lo sport: domenica 17 settembre: alle 8, da piazza Umberto I, prenderà il via con partenza libera la 49a Marcia dei Funghi, manifestazione ludico motoria aperta a tutti, di Km. 6, 12 e percorso trekking di km 25 (omologata FIASP).