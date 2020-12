Ultimo volo Londra-Ronchi, l’odissea di passeggeri e parenti fra incertezze, freddo e mancanza di distanziamento

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Uno degli ultimi voli in arrivo dal Regno Unito in Italia è atterrato ieri a Ronchi dei Legionari attorno alle 16.15. Ovviamente la situazione si è subito complicata per i 134 passeggeri dato che lo sbarco non è stato immediato in attesa di una decisione su come gestire la situazione. Alla fine l'ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera ha autorizzato lo sbarco, a condizione che i passeggeri si sottoponessero al tampone antigenico, eseguito da operatori inviati a stretto giro (si fa per dire) dalla Regione. Ad un certo punto si era sta paventata anche l'ipotesi di un ritorno del velivolo in Regno Unito nonostante in realtà la maggior pare dei passeggeri fosse italiano e sloveno. Molte le ore di incertezza per passeggeri e parenti giunti in aeroporto per accogliere i proprio cari. M tutto ci è stato descritto come una odissea, in particolare un testimone ci ha trasmesso un resoconto e una foto che dimostrano l'improvvisazione imperante

Ci scrive CB una mail dal titolo “Cronache dall’aeroportino di Ronchi”.

"Ultimo rientro da Londra, atterraggio alle 16,15, scesi alle 17,15, rimasti in un salone in piedi, ammassati, senza una fila e distanziamento, senza informazioni per oltre tre ore, alla fine arrivati i sanitari, fatto due tamponi, negativi, liberi alle ore 21,06. Annunci fatti a voce senza microfono, bambini che piangevano, i passeggeri sloveni, che dovevano rientrare per le nove, hanno protestato; distanziamento zero; le persone chiedevano: “vogliamo il direttore”.

La triste morale: totale inefficienza dei funzionari e del “MEGA” aeroporto di Ronchi e dipendenti senza un chiaro indirizzo, pur sapendo già dalla mattina dell’arrivo di UN UNICO aereo da Londra.

Quelli in attesa come me, invece li hanno tenuti fuori nel freddo per oltre mezz’ora. Poi hanno aperto le porte e si poteva entrare. Se volevi ti misuravi la temperatura, ma senza alcun controllo. Nessuna comunicazione ufficiale. Sapevano dalla mattina del blocco dei rientri dalla GB ma la Direzione dell’aeroportino regionale di Ronchi non ha fatto niente di utile.

Un passeggero è risultato positivo e, da quanto si è appreso ufficiosamente, anche tutti quelli negativi dovrebbero rimanere in quarantena".