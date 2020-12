“Un abbraccio in musica”: Confindustria Udine offre alla cittadinanza il concerto di Natale

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Si intitola “Un abbraccio in musica”. Ed è il concerto che Confindustria Udine, in partenariato con la Camera di Commercio di Pordenone Udine e il sostegno di numerose imprese associate, ha voluto regalare alla comunità in occasione del Natale.

L’evento - registrato a palazzo Torriani, sede dell’Associazione - sarà trasmesso venerdì 25 dicembre alle 13 sui canali 11 e 511 in HD di Telefriuli (e replicato durante le festività).

Il programma del concerto prevede l’esecuzione di musiche di Nino Rota, in omaggio a Fellini, e brani natalizi da parte della Piccola Orchestra Lemuse diretta dal maestro Federico Mondelci. Le partiture musicali saranno arricchite con le performance di ballo di Andrea Caleffi e Marco Fagioli, del Corpo di ballo dell’Arena di Verona.

“Si avvia a conclusione – afferma Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine, che introdurrà il concerto con un videomessaggio - un anno che ha costretto tutti ad affrontare sfide difficili. La crisi sanitaria ha messo in discussione il nostro concetto di normalità ad ogni livello relazionale, dalla famiglia al lavoro e non soltanto. Anche le festività natalizie, che solitamente sono occasione di condivisione con gli affetti più cari, quest’anno saranno sensibilmente diverse. Proprio per questo, abbiamo voluto rivolgere ai friulani un augurio colorato più del solito di emozione”.

“Lasciamo che a parlare – conclude la presidente - sia ciò che tocca direttamente la nostra sensibilità e umanità, quel meraviglioso linguaggio universale che si chiama musica. Con l'auspicio che possiamo tutti insieme ritrovare energie, ispirazione e fiducia in un futuro, più prossimo possibile, di nuovo sviluppo e maggiore consapevolezza, Confindustria Udine rivolge alla nostra comunità un abbraccio in musica”.