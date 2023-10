“Un albero per la salute” Mercoledì 4 ottobre a San Daniele

Mercoledì 4 ottobre, alle ore 10:00, si terrà presso l’ospedale di San Daniele la cerimonia del progetto “Un albero per la salute”, promosso da FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e dall’Arma dei Carabinieri Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

L’iniziativa prevede la donazione e la messa a dimora in trenta Ospedali Italiani di alberi donati dal Raggruppamento dei Carabinieri di Tarvisio. La sede prescelta per la nostra regione è l’ospedale di San Daniele.

FADOI è la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti che nasce nel 1995 con l’intento di promuovere lo sviluppo delle conoscenze medico-scientifiche e della ricerca clinica nell’ambito della Medicina Interna.

La FADOI come da suo Statuto ha tra gli scopi Istituzionali il miglioramento e la definizione dei percorsi assistenziali e delle iniziative di educazione sanitaria. L’educazione sanitaria non ha solo una finalità comunicativa, informativa ma consiste nell’intervenire precocemente sui comportamenti, abitudini, azioni riguardanti le condizioni sociali, economiche ed ambientali che hanno un impatto sulla salute del singolo e della comunità.

In quest’ottica la FADOI ritiene fondamentale sviluppare una maggiore consapevolezza dell’approccio olistico One Health secondo cui la salute delle persone e la salute dell’ecosistema sono legate indissolubilmente e si influenzano reciprocamente.

Il settore sanitario infatti è responsabile di circa il 5% delle emissioni globali di CO2 che sono in costante crescita. L’Unione Europea ha proposto un piano per contrastare i cambiamenti climatici teso alla riduzione del 50% al 2030 delle emissioni di CO2. Anche la seconda Missione del PNRR ha come obiettivo la Rivoluzione Verde e la Transizione Ecologica verso una società con impatto ambientale sostenibile e neutralità climatica. Gli ospedali anche attraverso processi di digitalizzazione e di implementazione tecnologica, sempre maggiori in Sanità, non possono prescindere da opportune strategie tese a perseguire gli obiettivi di sostenibilità della salute collettiva.

Alla cerimonia parteciperanno l’Assessore Regionale alla Salute, Politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione civile, il Direttore Generale ASUFC, il Presidente della Comunità Collinare del Friuli, il Sindaco di San Daniele del Friuli e il Comandante provinciale Carabinieri di Udine. Presenteranno il progetto il presidente di FADOI-FVG, Stefano De Carli e il Comandante Reparto Carabinieri Biodiversità di Tarvisio Cristiano Manni.

Il dr. De Carli, direttore della Medicina Interna e presidente FADOI FVG, esprime la sua soddisfazione per l’evento: “Siamo orgogliosi che sia stato scelto l’Ospedale di San Daniele per questo progetto che riteniamo importante e che valorizza ulteriormente una struttura molto radicata sul territorio: ringrazio l’Arma dei Carabinieri e tutte le figure che hanno contribuito a questa bella iniziativa”.