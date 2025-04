Un “Angolo Europa” presso la biblioteca civica di Tolmezzo

La Biblioteca Civica “Adriana Pittoni” di Tolmezzo offre un nuovo servizio dedicato all’informazione sull’Unione Europea e alla promozione del dialogo sul futuro dell’Europa. L’iniziativa, promossa dal Comune di Tolmezzo, dalla Comunità di montagna della Carnia e dal Centro EUROPE DIRECT Carnia (quest’ultimo nato come centro di informazione su temi europei e intermediario tra i cittadini e l’Europa, su iniziativa della Comunità di montagna e della Coop. Cramars), offre agli utenti della biblioteca la possibilità di consultare materiali e pubblicazioni sull’Unione Europea, incontrare esperti, partecipare attivamente a incontri tematici.

Già da ora, all’ingresso della biblioteca, un espositore con i colori europei mette a disposizione del pubblico una vasta serie di volumi e opuscoli dedicati a bambini, studenti e adulti forniti dall’Ufficio Pubblicazioni dell’UE. Copia di tali materiali potrà essere richiesta gratuitamente al personale della biblioteca. L’espositore contiene, inoltre, pubblicazioni dedicate a progetti e iniziative del territorio supportato dai finanziamenti europei, quali il Geoparco transfrontaliero delle Alpi Carniche e la rete museale CarniaMusei.

“Con questo nuovo servizio offerto ai cittadini della nostra Biblioteca intendiamo contribuire ad avvicinare sempre più i nostri territori e l’Europa.” Commenta l’Assessora alla Cultura del Comune di Tolmezzo e Delegata alle Politiche giovanili e Ufficio Europa della Comunità, Laura D’Orlando. “Lo Eu Corner rappresenta uno spazio in cui approfondire le proprie competenze sui temi europei e partecipare attivamente al dialogo sul futuro dell’Europa. A tal fine abbiamo anche predisposto un sondaggio rivolto ai fruitori della biblioteca per far emergere le questioni europee più rilevanti per le nostre comunità, sulle quali organizzare approfondimenti con esperti e momenti di dialogo con i cittadini.”

A partire dalle prossime settimane, il personale del Centro EUROPE DIRECT Carnia e del punto locale EURODESK sarà periodicamente presente in biblioteca per parlare d’Europa e per fornire informazioni personalizzate sulle opportunità che l’Ue mette a disposizione dei cittadini, in particolare di giovani e studenti.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare il Centro EUROPE DIRECT Carnia alla mail Europedirect@carnia.comunitafvg.it o consultare il sito web https://europedirectcarnia.it/it .