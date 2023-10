Un dietista per il Centro disabili Gravi e Gravissimi di via Gervasutta. La richiesta alla giunta regionale da parte della consigliera Liguori (Civica Fvg)

Istituire la figura professionale del dietista che possa contribuire a soddisfare le esigenze di salute delle persone ospitate nel Centro disabili Gravi e Gravissimi di Udine è la proposta contenuta in un’interpellanza presentata alla Giunta regionale dalla consigliere Simona Liguori di Civica FVG. «Le persone con disabilità grave e gravissima – ha spiegato Liguori – necessitano in molti casi un’attenzione particolare per le esigenze dietetiche in relazione alle loro patologie. Il Centro di via Gervasutta a Udine, oltre a ospitare una trentina di degenti, offre anche un servizio diurno a diversi utenti. Alcuni genitori dei pazienti pare abbiano richiesto in più occasioni una maggiore attenzione alla qualità e alla varietà dei pasti forniti e alcuni ospiti sembrerebbe abbiano la necessità di “diete speciali” viste le loro condizioni di salute. Coinvolgere i familiari delle persone con disabilità ospitate nel Centro, ascoltando le loro preoccupazioni e coinvolgendoli nella pianificazione e nell’assistenza, risulta molto importante, a maggior ragione in relazione a un aspetto fondamentale della quotidianità come la gestione dei pasti forniti. La qualità dell’assistenza offerta a queste persone – ha concluso Liguori – deve essere priorità assoluta per la nostra Regione ed è per questa ragione che ho chiesto alla Giunta Fedriga di attivarsi per far sì che ASUFC provveda al più presto a dotare il Centro Gravi Gravissimi di un dietista professionale».