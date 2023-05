Un nuovo progetto Erasmus+ con Wild Routes APS: gli “Outdoor active days”!

Dal 16 al 30 luglio uno scambio giovanile, organizzato da Wild Routes APS e Naturfrende Klagenfurt, per ragazzi dai 16 ai 25 anni per passare assieme due settimane all’aria aperta: in due settimane da Bleiburg, nel sud della Carinzia, via Villach fino a Grado in e-bike lungo la ciclovia Alpe Adria, tutto tramite mobilità sostenibile: piedi, bici e mezzi pubblici! Wild Routes è un collettivo di guide escursionistico-ambientali che operano sul territorio del Friuli Venezia Giulia, ma è anche un’Associazione di Promozione Sociale che si occupa soprattutto di formazione, mobilità giovanile, valorizzazione del territorio, progetti di solidarietà e citizen science. Gli strumenti di Europrogettazione e i Programmi Erasmus+ e ESC dell’Unione Europea sono la chiave per creare, per i giovani del territorio, occasioni di apprendimento non formale per crescere sul piano personale, educativo, sociale e civico. Parte, così, un nuovo programma Erasmus+ grazie alla collaborazione con Naturfrende Klagenfurt. Dal 16 al 30 luglio verrà organizzato uno scambio giovanile per ragazzi dai 16 ai 25 anni per passare assieme due settimane all’aria aperta: in due settimane da Bleiburg, nel sud della Carinzia, via Villach fino a Grado in e-bike lungo la ciclovia Alpe Adria, tutto tramite mobilità sostenibile: piedi, bici e mezzi pubblici! Nel Bikepark di Petzen, dove si sfidano i migliori downhiller del mondo, le guide MTB mostreranno come padroneggiare perfettamente i trail e le prime discese. Si esploreranno, attraverso i trekking, il Parco Naturale del Dobratsch e i paesi abbandonati della Val Aupa, così come i laghi della Carinzia e la città di Villach lungo la Drava. Ci saranno attività all’aria aperta, momenti di scambio, formazione e riflessione grazie anche al supporto dei partner di progetto come le Aree Protette, la Consulta Giovani della MAB Unesco Alpi Giulie e molto altro! L’avventura terminerà sulle spiagge sabbiose di Grado, dopo aver visitato anche la Riserva Naturale dell’Isola della Cona – Foci dell’Isonzo. Si può aderire a una settimana o entrambe e verrà data priorità a chi partecipa all’intero progetto! La quota per ogni partecipante è di € 200,00.

Per info e prenotazioni: projects@wildroutes.eu.