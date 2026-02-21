Un riconoscimento nazionale apre l’anno del ventennale di Anà-Thema Teatro

Dal cuore del Friuli Venezia Giulia ai riflettori della capitale. Luca Ferri, attore e regista, direttore artistico della compagnia friulana Anà-Thema Teatro, è stato invitato a Roma per partecipare il 24 febbraio prossimo a The Art of Movement, l’evento esclusivo promosso da Freddy e dalla Federazione Ginnastica d’Italia, dedicato allo sport, alla bellezza del gesto tecnico e alla storia e al futuro della ginnastica italiana.

Un appuntamento di alto profilo, al quale prenderanno parte numerose autorità nazionali e locali in ambito sportivo, politico e militare, e durante il quale verranno presentati in anteprima assoluta la nuova divisa ufficiale della Nazionale di ginnastica firmata Freddy, il progetto “Gym Legend” – il club esclusivo che celebra le leggende della ginnastica italiana – e il calendario ufficiale delle gare e degli eventi federali 2026.

Luca Ferri, si legge in una nota di Anà-Thema Teatro, aprirà la cerimonia con un monologo originale che intreccia parola e gesto, mettendo in dialogo teatro e disciplina atletica, arte e movimento, passato e futuro. “Per me è un grande onore essere stato invitato a Roma per un evento che celebra lo sport come forma d’arte – commenta Luca Ferri –. Il gesto atletico, come quello teatrale, nasce da disciplina, passione e ricerca della bellezza. Portare la voce di Anà-Thema Teatro in questo contesto rappresenta una soddisfazione profonda e un riconoscimento che condivido con tutta la compagnia”. Il legame tra Anà-Thema Teatro e la Federazione Ginnastica d’Italia inizia a Udine, in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’ASU – Associazione Sportiva Udinese. Un anniversario celebrato lo scorso anno con un ricco programma di iniziative, tra cui uno spettacolo teatrale curato proprio da Anà-Thema Teatro sulla storia della polisportiva, alla presenza, tra gli altri, di una delegazione nazionale della Federazione. Un incontro che oggi trova un naturale sviluppo nell’invito romano.

Un 2026 importante: 20 anni di attività

Il riconoscimento arriva in un anno particolarmente significativo per Anà-Thema Teatro, compagnia con alle spalle quasi vent’anni di attività, di casa a Osoppo – dove cura la stagione teatrale – e a Udine, nei nuovi spazi di Città Fiera a Martignacco. Nel 2026 Anà-Thema celebrerà infatti i 20 anni di attività e il prossimo cartellone sarà arricchito quindi dagli spettacoli di maggior successo prodotti in questi due decenni, accanto a nuove produzioni e a numerose sorprese pensate per il pubblico.

Il ritorno di Tiere Teatro Festival

Ma non solo. A fine agosto 2026 tornerà anche il Tiere Teatro Festival, la prima rassegna italiana che abbina sport e teatro proposta come sempre nella suggestiva cornica del Forte di Osoppo. Una rassegna che negli anni ha saputo distinguersi per la qualità della proposta artistica, portando sul territorio spettacoli di prosa, teatro contemporaneo, prime nazionali e ospiti di rilievo, trasformando il borgo friulano in un palcoscenico diffuso capace di attrarre pubblico da tutta la regione e oltre.

Il riconoscimento per la solidità progettuale

Il 2026 segna inoltre un traguardo storico: per la prima volta Anà-Thema Teatro è risultata vincitrice dei bandi triennali della Regione Friuli Venezia Giulia. Un risultato che rappresenta un riconoscimento concreto della qualità artistica, della solidità progettuale e della continuità del lavoro svolto sul territorio, rafforzando la compagnia nel suo percorso di crescita e strutturazione.

Un percorso già sostenuto lo scorso anno da importanti finanziamenti europei che hanno permesso il restyling del Teatro della Corte di Osoppo. Grazie al contributo del bando regionale europeo Pr Fesr 2021-27, sono stati rinnovati diversi spazi: dal foyer, completamente riarredato e dotato di confortevoli salottini, alla sala residenze, arricchita di nuovi arredi e dotazioni tecniche per gli artisti, fino ai nuovi camerini e alle nuove sale della residenza della Corte, oggi ancora più accoglienti e funzionali.

L’invito a Roma per “The Art of Movement” si inserisce dunque in un momento di straordinaria vitalità per Anà-Thema Teatro: un riconoscimento nazionale che premia la professionalità di Luca Ferri e della compagnia e che conferma come il dialogo tra teatro, sport e territorio possa generare nuove opportunità e visioni condivise.