Una confederazione per la soluzione del conflitto israelo-palestinese

Va preso seriamente il recente articolo di Guido Viale sul Manifesto in cui auspica, come unica possibile soluzione del conflitto devastante che è sotto i nostri occhi, quella di una confederazione israelo-palestinese fatta di una aggregazione delle molteplici diversità che caratterizzano quella terra. La soluzione dei due popoli due stati è ormai del tutto impraticabile così come peraltro lo sono la cacciata degli ebrei o la scomparsa-deportazione dei palestinesi dalla terra tra il mare e il Giordano.

La storia ci ha presentato, proprio negli ultimi 60 anni, conflitti “etnico-territoriali” di intensità anche comparabile al disastro israelo-palestinese che hanno alla fine trovato soluzioni che al momento sembravano del tutto impossibili. Perché qualcosa di analogo possa accadere anche a Gerusalemme è naturalmente necessario che gli attori rileggano il loro copione e incomincino a giocare una nuova partita in cui il risultato non potrà essere quello di un vincitore e un vinto ma una lettura del tutto nuovo dei rispettivi sostanziali interessi.

Quando parlo di situazioni da studiare, perché da un conflitto inestricabile ne è derivato un equilibrio reciproco accettato e vantaggioso, mi riferisco al Sud Africa del dopo apartheid, al processo irlandese di potenziale unificazione statale e comunque all’accettazione dei partiti non unionisti al governo del nord, ma anche al cammino del Vietnam dopo la cacciata degli Usa dal sud. Ma soprattutto, per riferirmi al quadro medio orientale, in questi mesi c’è il clamoroso abbandono della lotta armata dei curdi del PKK e la loro integrazione nel sistema politico della Turchia. Non condivido molte delle valutazioni che su questo avvenimento vengono date da Daniele Santoro nel pezzo “Imparare dalla Turchia è imparare a vincere” su Limes (n.7 del 2025), ma è innegabile che lo spazio aperto da quell’accordo apre prospettive politiche e geo politiche di grande interesse e diventa anche un riferimento per una ristrutturazione totale del quadro statale istituzionale dell’intera area.

La ricostruzione del neo impero ottomano (o anche semplicemente una stabilizzazione dello stato Turco) trova una sua base proprio nella mutua accettazione da parte dei due soggetti in lotta mortale tra loro. Ed in questo apre uno spazio di possibilità per la potenza di Israele di andare al di là del puro stato sionista-confessionale e diventare fattore di equilibrio democratico e multi etnico della regione. Area che comunque nelle sue articolazioni si confronta con la pluri millenaria civiltà iraniana e con la potenza economica della sequenza di stati e mini-stati arabi. Questo progetto mette in discussione le realtà statali coloniali di Siria, Iraq e Libano, ma, se il confederalismo democratico ci mette del suo, nulla è precluso.

Pensare in questi termini vedendo giornalmente le immagini di Gaza, di Israele e della “west bank” può venire classificato come pura pazzia ma alla domanda di quale progetto strategico per il futuro siano dotati israeliani e palestinesi attualmente non c’è risposta credibile.

Interpretare quindi la proposta di Guido Viale per una confederazione democratica dell’intera Palestina a guida comunque israeliana ( ma non sionista) può essere un punto di partenza per la costruzione di quell’equilibrio Turco-Israeliano che in una pur difficile dialettica può ben interpretare il futuro dell’intera area che si affaccia al Mediterraneo nord occidentale. Che poi Damasco spetti all’uno o all’altro, come illustrano le cartine di Limes, mi pare una questione tutto sommato secondaria. Turcomanni e ebrei (che ai tempi dell’impero ottomano convivevano tranquillamente) possono continuare a guardarsi in cagnesco e a farsi dispettucci vicendevoli ma auto riconoscendosi come attori principali del luogo. L’importante è che gli arabi autentici se ne stiano un po’ lontani.

Gli attori politici sul campo, israeliani e palestinesi, i primi con l’ombrello di protezione USA che aprono a volontà per giustificare ogni nefandezza, i secondi nel loro tragico isolamento e di volta in volta con compagni di strada non raccomandabili, non sembrano in grado di percorrere una strada comune, ma prima o poi dovranno arrivarci.

C’è tuttavia una questione oggettiva che per gli israeliani, pur non molto pubblicizzata, diventa dirimente. La questione demografica infatti significa che qualsiasi allargamento dello stato d’Israele in chiave democratica fa nascere l’incubo di diventare minoranza. Calcoli approssimati attuali danno che già oggi nell’insieme dei tre territori contesi la componente ebraica può non costituire la maggioranza assoluta della popolazione. Che sia giuridicamente genocidio la politica praticata a Gaza dall’intervento dell’IdF non è molto rilevante, ma sicuramente Israele vuole liberarsi del maggior numero possibile di palestinesi. Che, a loro volta, proprio sul piano demografico tendono a organizzare la propria resistenza. Sapendo che prima o dopo anche la Russia finirà la scorta di aspiranti cittadini dello stato sionista. Occorrerà quindi trovare un nuovo equilibrio politico che non faccia riemergere il conteggio delle appartenenze etniche.

Alla fine dei conti, come per l’altro conflitto che devasta le menti degli europei, quello tra Russia ed Ucraina, c’è un problema di diversa percezione della “sicurezza” che riguarda sia territori che caratteristiche delle popolazioni e che non può essere affrontato unicamente nel quadro di rapporti di forza e di costruzioni momentanee di supremazie. Il concetto di confederalismo democratico e la sua declinazione che fondamentalmente nasce nella prigionia di Ocalan sono probabilmente l’unica strada per ritrovare un po’ di saggezza negli abitanti della terra e guidarlo verso una prospettiva futura in cui gli “interessi nazionali” di singole ideologie statali comincino a coincidere con gli interessi dell’intera umanità.

Giorgio Cavallo