Una domenica “a tutta bici” a Gemona sport e non solo

A Gemona del Friuli il 19 settembre sarà una domenica a Tutta bici. Si inizia al mattino con il “20° Giro del Friuli” Tappa del Campionato Italiano di Società Handbike 2021. Terminate le Paralimpiadi di Tokyo, con un importante medagliere per gli atleti italiani, Gemona del Friuli ospita un appuntamento importante che vedrà gareggiare un centinaio di atleti provenienti da tutta Italia, di cui alcuni in arrivo direttamente dalla capitale nipponica. Cinque chilometri di percorso cittadino impegnativi per dislivello e caratteristiche del tracciato, che attraverserà le vie di Gemona del Friuli, con sfilamento iniziale dal centro cittadino per poi raggiungere lo start in via Velden previsto per le ore 9:30. Nel rispetto delle regole Covid, l’organizzazione, facente capo all’ Associazione Sportiva Disabili “Basket e non solo”, assicura una gara spettacolare in completa sicurezza.

L’associazione, costituita nel 1996, si è distinta per numerosi successi proprio nella disciplina dell’handbike oltre al basket.

Si ricorda che per garantire lo svolgimento della competizione è prevista la sospensione veicolare dalle ore 08:30 alle ore 11:00 di domenica 19 settembre lungo il tracciato interessato di via Velden, via Praviolai, via Bariglaria, via Cjamparis, via Vegliato, via Regola, Via Sacra, via Moseanda, via Loreto, via Roma (tratto intersezione via Loreto, intersezione via Tagliamento), via Tagliamento.

“Siamo certi che i nostri cittadini avranno le dovute sensibilità nell’ospitare questo bellissimo evento e garantire la totale sicurezza degli atleti” dice l’assessore allo sport Gubiani. “Gemona è una cittadina che ha sempre accolto con partecipazione le manifestazioni sportive, siamo una terra a forte vocazione sportiva, facente parte di un importante progetto di sviluppo territoriale denominato Sportland, che negli ultimi anni sta facendo crescere le nostre comunità, aprendole sempre più al turismo d’oltre confine ed ai grandi eventi internazionali.

“Ringraziamo l’organizzazione per aver scelto la nostra cittadina per l’edizione numero Venti del Giro del Friuli” - dice il sindaco Revelant - ”un appuntamento che sancisce ancor di più l’importante lavoro che l’Amministrazione sta facendo verso l’accessibilità. Ci auguriamo che siano molti i nostri concittadini a sostenere con entusiasmo questi atleti impegnati in una competizione di rilievo Nazionale. I disagi per l’interruzione di solo poche ore della viabilità saranno compensati dallo spettacolo di questo bellissimo evento sportivo, ed anticipatamente ringrazio gli spettatori, i volontari e gli atleti per il loro impegno. Gemona e Sportland si dimostrano sempre più terra di sport per tutti”. Nel pomeriggio la Ciclo escursionistica alla scoperta dei territori MAB Unesco, con aperitivo narrato presso il Castello Savorgnan di Artegna. Un buon calice accompagnerà il tramonto sulla piana del gemonese, per poi rientrare al crepuscolo a Gemona del Friuli.

Un percorso semplice e adatto a tutti per scoprire le ciclovie FVG1 Alpe Adria, FVG 3 Pedemontana, FVG6 del Tagliamento e l’inedita FVG10 ciclovia del Friuli, oltre ai collegamenti interni che permettono di muoversi in bicicletta tra i nostri comuni. Un percorso alla scoperta del MAB Unesco Alpi Giulie Italiane, dove uomo e natura trovano il perfetto equilibrio nell’armonia dell’esistere, in un profondo legame tra passato e presente.

Il percorso, che si sviluppa su facili strade sterrate, ciclabili su sede propria e strade a basso traffico, è adatto a tutti i tipi di biciclette e non annovera pendenze particolarmente importanti a parte una cinquantina di metri per salire al castello di Artegna. Il ritrovo è fissato presso il Santuario di Sant’Antonio a Gemona del Friuli alle ore 16.00 del 19/09/2021, mentre la partenza è fissata per le 16:30.

Il rientro avverrà dal castello di Artegna alle 19:30, dopo aver ammirato un imperdibile tramonto dalla terrazza.

Prenotazione obbligatoria entro il 17 settembre. Possibilità di noleggiare bike o e-bike scrivendo o telefonando direttamente all’Ufficio IAT di Gemona del Friuli (info@gemonaturismo.com / +39 0432 981441)