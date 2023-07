Una domenica in Val Resia per imparare la danza tipica e scoprire i segreti dei cappelli fioriti. Stage e laboratorio artistico

La musica e le danze resiane sono al centro dell’evento che animerà la cittadina friulana domenica 16 luglio. “La Resiana” è l’evento giusto per mettersi in gioco al suono della musica locale e imparando i passi di danze antiche e uniche nel loro genere. Il laboratorio, che si svolgerà per tutta la mattina nel culturale “Rozajanska Kultürska Hïša”, nella località Prato di Resia, è condotto dal Gruppo Folkloristico Val Resia. Non solo ballo, c’è spazio anche per l’arte. Nello stesso luogo sarà possibile partecipare al laboratorio di costruzione dei capelli resiani. Sono i copricapi utilizzati soprattutto nel periodo del Carnevale, caratterizzati da fiori colorati fatti a mano. Vengono indossati dalle tipiche “maschere bianche”, le Lipe Bille Maškire. Sia lo stage di danza (dalle 9.30 alle 11) che il workshop artistico (dalle 11.30 alle 12.30) sono aperti a tutti e gratuiti. E’ necessario prenotare sul sito: turismofvg.it. A seguire, c’è la possibilità di pranzare presso l’Osteria Alla Speranza a San Giorgio di Resia.

Foto in allegato: Lipe Bille Maškire di Resia