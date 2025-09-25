Una donna per l’Europa. Conferenza venerdì 26 settembre a Palazzo Antonini

“Ursula Hirschmann, una protagonista della costruzione europea” è il tema della conferenza che si terrà venerdì 26 settembre, alle 17.30, nella sede di Palazzo Antonini dell’Università di Udine (in via Tarcisio Petracco, 8). Figura di spicco nella storia del processo di integrazione europea, ebbe un ruolo centrale nella diffusione del Manifesto di Ventotene e partecipò alla fondazione del Movimento federalista europeo. Come è accaduto per tante donne impegnate in politica, però, anche Ursula Hirschmann è stata spesso dimenticata e poco valorizzata. Solo in anni recenti la sua figura e il suo contributo sono stati riscoperti grazie a studi approfonditi dedicati alle “Madri fondatrici dell’Europa”, quelle donne che, pur non rientrando tra i firmatari dei trattati costitutivi, ebbero una parte importante nella nascita dell’Unione Europea.

A mettere in luce il profilo umano, intellettuale e politico di Ursula Hirschmann durante la conferenza nel capoluogo friulano, sarà la ricercatrice e saggista Silvana Boccanfuso, che è anche autrice del volume "Ursula Hirschmann. Una donna per l'Europa".

Ursula Hirschmann: Nata a Berlino nel 1913 in una famiglia ebrea borghese, Ursula si oppone da subito e con determinazione al nazismo. Costretta quindi, non ancora ventenne, a lasciare la sua patria, comincia una straordinaria avventura umana e politica che la porterà prima a Parigi, poi in Italia – tra Milano, Trieste, Ventotene, Melfi e Roma – quindi in Svizzera, di nuovo in Italia, in Belgio e infine definitivamente a Roma, dove morirà nel 1991.

Moglie prima del filosofo antifascista Eugenio Colorni e poi del grande europeista Altiero Spinelli, madre di sei figlie, raffinata intellettuale e instancabile attivista politica, Ursula è il simbolo di una generazione che “ha cambiato più volte di frontiera che di scarpe”, per usare parole di Bertolt Brecht, e che quindi aspira a un’Europa Unita.