Una mozione “Misure di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica e dell’abbandono universitario” è stata depositata in Consiglio regionale

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Già nella Commissione Istruzione avevo sottoposto all’Assessora Rosolen il tema della dispersione e successivamente alla manifestazione tenutasi sabato scorso a Udine avevo preannunciato il deposito di una mozione a nome di Open Sinistra FVG per favorire un intervento regionale incisivo.”

“Il contesto che ha portato a redigere la mozione è quello dell’emergenza provocata da Covid-19 e che ha colpito il mondo dell’istruzione e dell’Università, causando l’interruzione della didattica e creando un grave disagio per le famiglie e gli studenti. Inoltre, la Relazione della Corte dei Conti relativa alla lotta alla dispersione scolastica (2019) evidenziava come il fenomeno della dispersione è correlato alla provenienza sociale dello studente, colpendo i soggetti di estrazione sociale più bassa e la fascia anagrafica tra i 15 e i 18 anni”: ha dichiarato il Consigliere regionale Honsell.

“La mozione presentata questa mattina è stata condivisa e firmata anche dalle Consigliere regionali Maria Grazia Santoro e Chiara Da Giau (Gruppo Partito Democratico) e Simona Liguori (Gruppo Cittadini).”

“Con questa mozione desideriamo impegnare la Giunta ad: a) attivare un tavolo di concertazione tra Regione, sistema delle autonomie locali, istituti scolastici e mondo associativo per definire politiche attive volte al contrasto di tale fenomeno; b) istituire misure per supportare le famiglie nell’acquisto di strumenti per la didattica a distanza; c) integrare le risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici; ed infine d) favorire il passaggio tra istruzione secondaria e istruzione universitaria attraverso politiche di orientamento, sensibilizzazione e sostegno all’immatricolazione e all’iscrizione alle Università regionali.”

Concludendo: “La Regione deve intervenire con tutti i mezzi al fine di valorizzare l’immenso capitale umano che è la formazione dei giovani e difendere il principio della Scuola e dell’Università come sedi privilegiate per il consolidarsi del senso di comunità, crescita individuale e progresso economico e sociale per il territorio.”