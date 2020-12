Una serie di mostre online per raccontare la Regione Friuli ad un pubblico globale dall’attore Giovanni Morassutti

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Giovanni Morassutti, attore, regista e fondatore della residenza d'arte internazionale Art Aia - Creatives / In / Residence nel Pordenonese, insieme a Google Arts & Culture, porta online una serie di mostre sulla piattaforma tecnologica sviluppata da Google per promuovere e preservare la cultura online.

Durante gli studi negli Stati Uniti Morassutti ha lavorato, per citarne alcuni, con Ellen Stewart, fondatrice di La MaMa etc. e con Gus Van Sant in Last Days, oltre all'esperienza diretta con Susan Strasberg, presso l'Actors Studio di New York, e con il suo collaboratore e mentore di lunga data John Strasberg.

Art Aia - Creatives / In / Residence racconta “10 magiche gemme nascoste del Friuli“ ad un pubblico globale attraverso una serie di video e foto suggestive in collaborazione con professionisti locali come Fabio Pappalettera e Alan Morassut che grazie alle tecnologie di Google svelano dettagli straordinari ben oltre ciò che è visibile ad occhio nudo. Un viaggio attraverso i torrenti , le cime montuose e la biodiversità di questa terra di confine e dei suoi luoghi fiabeschi come Arzino e le Risorgive di Vinchiaruzzo. Gli appassionati della natura potranno anche scoprire "La flora e la fauna della campagna Friulana." con uno sguardo particolare alle terre di Art Aia - Creatives/ In/ Residence e del circondario del paese di Sesto Al Reghena, uno dei borghi più belli d´Italia e “La residenza in Pratiche Sostenibili. Arts Territory Exchange” ideata dall´artista e ricercatrice inglese Gudrun Filipska che ha permesso a due artiste, provenienti da Australia e Norvegia, di trascorrere un periodo in Friuli per sviluppare le loro pratiche artistiche in un ambiente naturale senza le pressioni della grande città. Durante la loro permanenza le artiste Kelly Leonard e Beatrice Lopez hanno anche stretto dei legami con eco imprenditori locali come il Principe Guecello di Porcia intrecciando delle mappe concettuali sul tema della “sostenibilità”.

Come afferma l'attore e regista Giovanni Morassutti : "Sono entusiasta di essere stato invitato a collaborare con Google Arts & Culture. Sono felice di poter contribuire a far conoscere ad un pubblico internazionale questi luoghi meravigliosi. Spero che queste mostre come altre a seguire possano attirare sempre più´persone in Friuli incrementando anche il turismo culturale. Sono inoltre lieto di collaborare con Google condividendo la sua missione di organizzare le informazioni a livello mondiale e di renderle universalmente accessibili a tutti. Credo che sia un grande passo verso una società aperta e trasparente."

Alcuni degli elementi più importanti delle mostre e delle collezioni sono:

Un'intervista sotto il portico della Chiesetta di Sant'Antonio di Padova ad Art Aia - Creatives / In / Residence con John Strasberg, figlio di Lee Strasberg, leggendario direttore dell´Actors Studio.

La Sostenibilità nelle arti. L’incontro delle artiste Kelly Leonard e Beatrice Lopez con Il Principe Guecello di Porcia nelle terre del Friuli Venezia Giulia.

Spazi insoliti per l'arte e la cultura a Berlino e la sua vitale comunità creativa.

Uronto Artist Community presso The Dubolhati Palace in Bangladesh e lo stile tradizionale di alcune antiche pratiche artistiche oltre occidente.

Mappe fluide. Installazioni site-specific in una vecchia stalla della fine del XIX secolo utilizzata come spazio artistico ed espositivo del centro d'arte.

Cos'è Art Aia - Creatives / In / Residence?

Art Aia - Creatives / In / Residence è un centro culturale, una residenza creativa, collocata all'interno di un'azienda agricola situata nella pianura Friulana nei pressi del paese di Sesto al Reghena in provincia di Pordenone. I suoi scopi sono la ricerca e la sperimentazione artistica nel territorio, l'informazione, la promozione dell'arte e della cultura in ambito locale e internazionale. Art Aia è fortemente impegnata nella promozione di scambi e collaborazioni tra singoli artisti e gruppi di varie nazionalità e provenienze. Ogni estate, il centro d'arte, offre un programma interdisciplinare aperto ad artisti internazionali che culmina con un evento espositivo generalmente aperto al pubblico locale.

Cos'è Google Arts & Culture?

Google Arts & Culture è uno spazio online creato per esplorare i tesori, le storie e il patrimonio di conoscenza di oltre 2.000 istituzioni culturali di 80 paesi nel mondo. In linea con la missione di Google di rendere l'informazione più accessibili, la missione di Arts & Culture è rendere la cultura mondiale accessibile a chiunque, ovunque. Con Arts & Culture si possono scoprire l'arte, la storia e le meraviglie culturali di tutto il mondo, partendo dai dipinti delle camere da letto di Van Gogh, al patrimonio di Porto Rico, dagli sport australiani al movimento per i diritti delle donne, ai templi Maya, fino alla cultura culinaria giapponese e le ferrovie indiane.

Cosa fa Google Arts & Culture?

Il nostro team è partner di innovazione per le istituzioni culturali dal 2011. Insieme lavoriamo allo sviluppo e all'applicazione di tecnologie che aiutino a preservare e condividere la cultura attraverso nuovi modi. Scopri i nostri ultimi progetti qui e alcuni highlights qui. Google Arts & Culture è disponibile gratuitamente sul web da laptop e dispositivi mobili, o tramite l'app per iOS e Android, il sito è pensato come un luogo in cui esplorare e assaporare l'arte e la cultura online.