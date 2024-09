Una sosia a Friuli Doc, casualità fotografica o scelta ponderata del centrosinistra?

Le foto inviate dal Comune di Udine per promozionare l’inaugurazione di Friuli Doc hanno riservato una sorpresa che visto che siamo in tema di facezie non possiamo non segnalare: si è materializzata sotto il palchetto una giovane, nella foto cerchiata reggente il nastro , con una somiglianza impressionante che vi invitiamo a valutare da soli, che sia un segnale del nuovo corso della kermesse. Speriamo che si colga l’amichevole ironia……