UNICEF/8marzodellebambine: 50 milioni di ragazze non leggono/scrivono una semplice frase

8 marzo 2025 – L’UNICEF Italia celebra la Giornata Internazionale della Donna (oggi) dedicandola idealmente al diritto all’istruzione delle bambine – #8marzodellebambine – in particolare a quelle dell’Afghanistan che ormai da alcuni anni, non possono frequentare la scuola secondaria. Per l’occasione viene promosso il cortometraggio “MILK TEETH – Essere bambine in Afghanistan”, nato da un’idea del regista e autore Giuseppe Carrieri e di Alessandra Mastronardi, Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia.

Nel mondo, 122 milioni di ragazze rimangono fuori dalla scuola a livello globale; quasi 4 ragazze e giovani donne su 10 a livello globale non completano la scuola secondaria superiore, circa 50 milioni di ragazze e giovani donne oggi non sono in grado di leggere o scrivere una semplice frase. Nel mondo,rimangono fuori dalla scuolaa livello globale;quasi, circadi ragazze e giovani donne oggi

Si stima che in Afghanistan 3,7 milioni di bambini non frequentano la scuola, il 60% dei quali sono bambine.

“Quest’anno abbiamo voluto dedicare idealmente la giornata alle bambine dell’Afghanistan, paese in cui alle bambine viene impedito di continuare il percorso di studi, congelando di fatto il loro futuro. L’istruzione garantisce a queste bambine opportunità di crescita e sviluppo e le protegge da rischi, pericoli e violazioni dei loro diritti, come i matrimoni precoci, una pratica ancora diffusa nel paese”, ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia.

MILK TEETH è un corto di 9 minuti con protagonista la piccola Husnia; regia e fotografia di Amin Meerzad; regia animata di Maria Matilde Fondi; scritto da Giuseppe Carrieri, è prodotto da Natia Docufilm con il sostegno dell’UNICEF Italia.

Fatima ha 7 anni e, come molte bambine della sua età, sta vivendo un momento particolare della sua infanzia: sta perdendo i denti da latte, ma non vuole assolutamente che le cadano. Se questo accadrà, infatti, significherà che sta crescendo e che molto presto sarà una donna, come le tante altre donne invisibili del suo Paese: l’Afghanistan. Così escogita un piano per rimanere sempre una bambina, ma per farlo dovrà intraprendere un viaggio onirico…

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQZTgMlSVKlhxjNlrdHglwtnLjv?projector=1