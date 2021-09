UNICEF Italia alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

L’UNICEF Italia è presente alla 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per sottolineare il legame ideale tra il mondo del cinema e l’infanzia. “Nell’anno in cui celebriamo i 75 anni di attività dell’UNICEF, ci auguriamo che il cinema, come tutte le arti, continuino a essere espressione di libertà e veicolo di promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Il mio pensiero e la ‘Segnalazione Cinema for UNICEF 2021’ sono idealmente dedicati ai bambini e alle bambine dell’Afghanistan, che stanno pagando il prezzo più alto di una crisi di cui non sono responsabili”, ha dichiarato la Presidente dell’UNICEF Italia Carmela Pace.

Questi gli appuntamenti che vedono coinvolti l’UNICEF a Venezia: tutte le sere, al Palabiennale, durante la programmazione dei film per il pubblico, viene trasmesso uno spot dedicato all’impegno dell’UNICEF per superare la grave pandemia da COVID-19 con la campagna COVAX, che promuovere un accesso equo e universale ai vaccini; il 10 settembre alle ore 17:00 presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia verranno consegnati il Leoncino d’Oro Agiscuola (giunto alla 33a edizione) e la “Segnalazione Cinema for UNICEF” (giunta alla 42a edizione), assegnata da una giuria di ragazze e ragazzi al film “che meglio trasmette i valori e gli ideali dell’UNICEF, dando voce e volto ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Per l’UNICEF Italia sarà presente la Presidente dell’UNICEF Italia Carmela Pace.

“La Segnalazione Cinema for UNICEF, riconoscimento istituito dall’UNICEF Italia presso la Mostra sin dal 1980, sembra avere un percorso virtuoso perché spesso viene assegnata a film che successivamente vengono premiati nella serata finale o che vengono riconosciuti da pubblico e critica come i più interessanti per tematiche e scelte registiche innovative”, ha sottolineato la Presidente dell’UNICEF Italia Carmela Pace.