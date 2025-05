UNICEF Italia: più di 150 eventi in Italia per celebrare il diritto al Gioco.

Fino all’8 giugno, l’UNICEF Italia sarà presente in oltre 60 province in Italia per celebrare il diritto al gioco di bambini e bambine e ricordare l’importanza dei diritti dei bambini . Tanti volontari UNICEF saranno impegnati in più di 150 eventi con laboratori e attività dedicate.

Proprio sull’importanza del diritto al gioco dei bambini, lo scorso anno, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato l’11 giugno prima Giornata internazionale del gioco.

“Ogni bambino e bambina deve vedere rispettato il proprio diritto a giocare in un ambiente sano e sicuro. Giocando un bambino apprende valori quali la partecipazione, il rispetto, l’ascolto, la solidarietà” – ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Itala . “Per tanti bambini che vivono in contesti di emergenza e vulnerabilità il gioco rappresenta un modo per ritrovare un senso di normalità. Ringrazio i volontari e le volontarie dell’UNICEF per il grande impegno e il tempo dedicato a questa iniziativa e invito tutti a venire a trovarci per trascorrere qualche momento di serenità insieme e sostenere l’UNICEF.”

Insieme all’UNICEF , anche CSAIn . – Centri Sportivi Aziendali e Industriali e FSI – Federazione Scacchistica Italiana, che supporteranno i volontari UNICEF nelle tante iniziative che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale.

Durante gli eventi sarà inoltre possibile sostenere il lavoro dell’UNICEF sul campo con una donazione e ricevere gli articoli solidali UNICEF. Il ricavato andrà a sostenere i programmi dell’UNICEF per l’istruzione dei bambini nelle emergenze,