UNICEF lancia nuovo corto “Quest’azienda è una grande famiglia”

L'UNICEF Italia, Think Cattleya e Saatchi & Saatchi lanciano il nuovo corto "Quest'azienda è una grande famiglia" a supporto del programma Family Friendly Workplace Initiative, on air dal 12 maggio per accendere i riflettori sul tema del workplace e l'equilibrio lavoro-famiglia concentrandosi sul benessere di bambine e bambini. Il corto, diretto da Igor Borghi, sarà visibile su: www.unicef.it/ aziendefamilyfriendly

Negli ultimi decenni gli studi hanno dimostrato l’impatto positivo dell’adozione di politiche aziendali sull’equilibrio lavoro-famiglia e su come un workplace che non promuove anche il benessere dei bambini porti a una grande instabilità nelle famiglie. Per questo motivo l’UNICEF intende sensibilizzare le aziende e i loro vertici affinché sostengano le politiche di welfare orientate alla promozione del benessere e dei diritti dei bambini.

Nel corto, che promuove il progetto UNICEF Family Friendly Workplace Initiative, una voce fuori campo introduce lo spettatore all’interno di una riunione aziendale di fine anno, nella quale si rinnovano con enfasi gli obiettivi professionali, incitando a “macinare risultati per fare la differenza”. Sullo sfondo immagini in cui chiunque si riconosce: recite saltate, ritardi a scuola, partite o saggi visti di sfuggita. Uno spaccato di vita in un mondo frenetico che sembra dimenticare quanto sia fondamentale la presenza di genitori e caregiver nella vita dei figli.

La Family Friendly Workplace Initiative promossa dall’UNICEF, con il supporto tecnico gratuito di SDA Bocconi per lo sviluppo di tool manageriali, si rivolge alle grandi aziende italiane che desiderano farsi promotrici di una cultura aziendale family-friendly, fondata sul riconoscimento del benessere dei figli dei dipendenti quale responsabilità condivisa tra impresa e lavoratore. Una particolare attenzione è rivolta ai primi mille giorni di vita del bambino, periodo cruciale per lo sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo.

L’adozione di politiche family-friendly apporta benefici anche per le aziende: migliora l’attrazione e la fidelizzazione dei talenti, favorisce la diversità e l’inclusione, aumenta produttività e innovazione, e supporta l’allineamento con i criteri ESG e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Per i dipendenti, le politiche migliorano le performance, la salute fisica e mentale, il benessere, la soddisfazione lavorativa e personale.

Lo stress lavorativo, l'inefficacia di alcune politiche parentali, il divario di genere nella retribuzione e nell'accesso a certi ruoli e la denatalità sono alcune delle sfide in cui le aziende, le famiglie e la società vivono; in questo contesto l'UNICEF afferma, ancora una volta, il proprio impegno a tutela dei diritti dei minorenni: il benessere psicosociale e mentale delle bambine e dei bambini affonda le sue radici in un ambiente domestico sereno, sicuro e affettivamente stabile. Studi recenti dimostrano infatti, che le aziende attente alle politiche di conciliazione vita-lavoro registrano una significativa riduzione dei livelli di stress tra il personale, un incremento della produttività e una maggiore fidelizzazione dei lavoratori.

Spiega Martino Benvenuti, General Manager ed Executive Producer Think Cattleya: “Partecipare alla campagna Family Friendly Workplace Initiative ha per noi un valore significativo. Think Cattleya da sempre costruisce una realtà inclusiva per i propri dipendenti. Tuteliamo i neogenitori, neomamme e neopapà, con una politica di welfare aziendale volta a tutelare le famiglie. Vantiamo un bassissimo tasso di turnover, segno che per noi ogni risorsa è una vera ricchezza. Grazie a Saatchi & Saatchi e l’UNICEF con i quali condividiamo la stessa visione e gli stessi valori”.

"Come UNICEF da sempre promuoviamo il benessere dei bambini, delle bambine e degli adolescenti. Avere il giusto tempo per creare un equilibrio familiare consente a genitori e caregivers di poter investire sulla vita dei bambini e delle bambine e sviluppare un approccio al lavoro più sano e produttivo. Essere figure di riferimento presenti nella crescita di un bambino significa investire positivamente sul suo futuro e questo rappresenta un contributo per le nostre società" – ha dichiarato Paolo Rozera, Direttore generale dell'UNICEF Italia. "Ringrazio Think Cattleya, Saatchi & Saatchi e SDA Bocconi per esser stati al nostro fianco sin dall'inizio di questa iniziativa."

“In SDA Bocconi sottolineiamo spesso che l’essenza dell’essere una scuola e una comunità sono gli scambi reciproci, che vanno oltre i singoli programmi di formazione, creando conoscenza e impatto. Se vale nei nostri rapporti con l’esterno, questo deve essere tanto più vero nei rapporti interni tra chi, lavorando da noi, sviluppa le proprie potenzialità professionali e umane. Per questo abbiamo risposto con entusiasmo alla possibilità di essere partner tecnici dell’UNICEF nella Family Friendly Workplace Initiative,” afferma il Dean di SDA Bocconi School of management, Stefano Caselli.

VIDEO MASTER da 65″- 30″ e 30″ con sottotitoli in italiano: https://we.tl/t-Sa5CWapwfN

VIDEO Versione Youtube da 65" e 30": https://we.tl/t-T1z08Lv1Bg

https://www.youtube.com/watch?v=hBYVVLkYvUE&t=1s