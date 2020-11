UnitiPerVincere: sport e turismo scendono in campo per una partita speciale

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

#UnitiPerVincere, un’unica squadra per vincere la partita più importante. È questo il messaggio lanciato dalla Regione e da alcune delle sue grandi squadre per far sentire ai telespettatori italiani e stranieri la vicinanza in un momento d’emergenza. Dal 21 novembre, e per le prossime partite di Udinese Calcio, Pordenone Calcio, Allianz Basket e APU Udine, nei led a giro campo sarà visibile la scritta animata “Il Friuli Venezia Giulia insieme a tutta l’Italia, un’unica squadra per vincere la partita più importante #UnitiPerVincere” e il messaggio sarà condiviso anche sulle piattaforme social dei club sportivi, raggiungendo così centinaia di follower e fan delle squadre. La partnership tra PromoTurismoFVG e le grandi squadre sportive della regione si rafforza così per comunicare al grande pubblico un messaggio di vicinanza e solidarietà, in un momento in cui questi valori diventano ancora più importanti. Un’occasione per fare sistema e creare sinergie tra le iniziative supportate dalla Regione, in questo caso le sponsorizzazioni sportive, facendo passare un messaggio di unione nazionale, online e offline. Tutte le squadre stanno dimostrando grande disponibilità, garantendo molta visibilità e i prossimi appuntamenti in calendario sono per il 25 novembre, con Fiorentina-Udinese, e l’Apu Udine che sfiderà il Piacenza.

Qui la domination di Udinese: https://www.youtube.com/watch?v=dbG-InwPFWk&feature=youtu.be

Qui la fila unica del Pordenone: https://www.youtube.com/watch?v=byeMeIsOklk&feature=youtu.be

Guarda qui il video social: https://www.youtube.com/watch?v=YmQDS6bRg30&feature=youtu.be