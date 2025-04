UniUd: ingegneria agroforestale, al via Contamination Lab, laboratorio università-imprese

Al via il primo Contamination Lab dell’Università di Udine. Si terrà dal 5 al 16 maggio all’Uniud Lab Village. Il laboratorio sarà dedicato al tema “Ingegneria agroforestale – Collaborazione università-impresa”. L’iniziativa formativa-esperienziale è rivolta agli studenti di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale, dottorati di ricerca e Its. L’obiettivo è la ricerca di soluzioni a sfide lanciate dalle imprese, promuovendo idee e soluzioni che possano avere un impatto significativo. Le iscrizioni, al link https://forms.office.com/e/VBKy1DwdaP, sono aperte fino al 22 aprile. Per maggiori informazioni www.contaminationlab.it

Il laboratorio prevede 36 ore di attività multidisciplinari di didattica attiva, anche con quattro seminari, e di collaborazione tra università e impresa. I partecipanti potranno mettere alla prova le proprie competenze e di lavorare in team per sviluppare progetti innovativi. Saranno premiati i primi tre migliori gruppi e tutti i partecipanti riceveranno un buono Amazon del valore di 100 euro. Il completamento del laboratorio consentirà agli studenti universitari di ricevere un certificato che potrà essere utilizzato per chiedere il riconoscimento dei crediti.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Inest con il supporto di Talent Garden Pordenone.