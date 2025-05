UniUd Open Phd, 6-8 maggio la ‘vetrina’ dei dottorati di ricerca

Due giornate , il 6 e 8 maggio , dedicate agli 11 corsi di dottorato di ricerca dell’Università di Udine attivati per l’anno accademico 2025–2026. È Open Phd , il doppio appuntamento informativo in cui saranno illustrati contenuti, caratteristiche e opportunità dei percorsi dottorali. I corsi riguardano le aree agroalimentare, giuridica, linguistica, medica, tecnico-scientifica e umanistica. Al dottorato, terzo livello della formazione universitaria, si accede, per concorso, con la laurea magistrale o un idoneo titolo di studio conseguito all’estero.

Martedì 6 maggio , dalle 12.30 , nell’auditorium della Biblioteca scientifica (via Fausto Schiavi 44, Udine) saranno presentati otto corsi: Informatica e intelligenza artificiale; Ingegneria industriale e dell’informazione; Scienze dell’ingegneria energetica e ambientale; Scienze matematiche e fisiche; Medicina molecolare; Scienze degli alimenti; Scienze e biotecnologie agrarie; Scienze mediche cliniche e traslazionali.

Giovedì 8 maggio , dalle 14 , nell’aula 4 di Palazzo Antonini (via Petracco 8, Udine), saranno presentati gli altri tre corsi: Diritto per l’innovazione nello spazio giuridico europeo; Storia dell’arte, cinema, media audiovisivi e musica; Studi linguistici e letterari.

Il corso di dottorato ha una durata minima di tre anni e fornisce competenze altamente qualificate per svolgere attività di ricerca presso università, enti pubblici o soggetti privati. l titolo di dottore di ricerca si consegue, al termine del percorso di studio e di ricerca, superando l’esame finale che consiste nella discussione di una tesi.