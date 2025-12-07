UniUd: Polo media audiovisivi e digitali, inaugurazione il 10 dicembre

Sarà inaugurato mercoledì 10 dicembre Uniud Media Lab, il nuovo laboratorio di ricerca, progettazione, formazione e servizi nel campo dei media audiovisivi, digitali e artificiali dell’Università di Udine. L’evento si terrà, dalle 11, all’Uniud Lab Village (modulo 14 – via Sondrio 2, Udine), il polo di ricerca integrata e mista con le imprese dell’Ateneo friulano. Dopo la cerimonia è prevista la visita guidata alle varie articolazioni del laboratorio.

Il Media Lab fa capo al Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Ateneo. È stato realizzato con il sostegno del Ministero dell’università e della ricerca, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e dell’ecosistema triveneto per l’innovazione Inest. Inoltre, il laboratorio collabora attivamente con l’Archivio storico Luce – Cinecittà e con la Consulta universitaria del cinema.

Alla cerimonia interverranno: per l’Università di Udine, il rettore Angelo Montantari, la direttrice del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, Linda Borean, e la responsabile scientifica del Medialab, Mariapia Comand; l’assessore alla cultura del Comune di Udine, Federico Pirone; il vicepresidente della Fondazione Friuli, Guido Nassimbeni, e la responsabile dell’Ufficio studi, ricerche, didattica e biblioteca dell’Archivio Luce, Patrizia Cacciani.

La visita al laboratorio

Il tour del Media Lab partirà dal virtual set progettato da Giacomo Vidoni, con installazioni realizzate dagli studenti di Letizia Monda, docente del corso di laurea in Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo–Dams. Simone Dotto illustrerà le iniziative di ricerca e formazione su Virtual Production e intelligenza artificiale. La Sala cinema sarà presentata da Andrea Mariani e Gianandrea Sasso, ciceroni degli interventi di color correction. Cosetta Saba e Simone Venturini condurranno gli ospiti negli spazi della “Camera Ottica”, lo storico laboratorio sul patrimonio audiovisivo, leader nel restauro dei piccoli formati.